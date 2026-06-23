Kurum, cari açık tahminini 60 milyar dolardan 52 milyar dolara indirirken, yıl sonu enflasyon beklentisini de yüzde 30'dan yüzde 29,5'e çekti.

BofA ekonomistleri Hande Küçük, David Hauner ve Claudio Irigoyen tarafından hazırlanan raporda, ABD ile İran arasında anlaşma ihtimalinin güçlenmesi ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşün Türkiye'nin makroekonomik görünümünü desteklediği belirtildi. Analistler, bu gelişmelerin kısa vadede enflasyon, cari denge ve rezervler üzerindeki riskleri azalttığını ifade etti.

Haziran ayında açıklanan olumlu enflasyon verileri, turizm gelirlerindeki güçlü seyir, ithalat artışındaki yavaşlama ve sınırlı dolarizasyonun yaz aylarında sermaye girişlerini ve rezerv birikimini desteklediğine dikkat çekilen raporda, piyasaların odağının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızına çevrildiği kaydedildi.

EKİM AYINDA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

BofA analistleri, TCMB'nin ilk adımının bir haftalık repo ihalelerini yeniden başlatarak operasyonel normalleşmeye gitmesi olacağını öngördü. Enflasyon ve rezervlerde olumlu seyrin devam etmesi halinde ise Ekim ayında 100 baz puanlık politika faizi indirimi için uygun zemin oluşabileceği belirtildi.

Raporda, altın fiyatlarındaki oynaklığın TCMB rezervleri ve bankacılık sektörünün döviz likiditesi açısından önemli ancak yönetilebilir bir risk olmaya devam ettiği ifade edildi.

BANKACILARLA GÖRÜŞMELER SONRASI GÖRÜNÜM DAHA OLUMLU

BofA ekonomistleri, İstanbul'da bankalar ve varlık yönetim şirketlerinin yöneticileriyle gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin daha yapıcı hale geldiğini belirtti.

Raporda, "ABD-İran anlaşmasına ilişkin haberlerin ardından makroekonomik görünüme yönelik değerlendirmeler daha olumlu bir hale geldi" ifadelerine yer verildi.

ENFLASYONDA YÜZDE 29-30 BEKLENTİSİ

Temmuz-Eylül döneminde baz etkilerinin enflasyondaki düşüşü desteklemesinin beklendiği belirtilen raporda, çekirdek enflasyondaki katılık, okula dönüş dönemindeki fiyat riskleri ve olası tek seferlik fiyat ayarlamalarının süreci kademeli hale getirebileceği ifade edildi.

Yerel bankacıların büyük bölümünün ise petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelerin altında kalması halinde 2026 sonunda manşet enflasyonun yüzde 29-30 bandında gerçekleşmesini beklediği aktarıldı.