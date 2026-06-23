Geçtiğimiz hafta yatırımcı sayısındaki en güçlü artış Bera Holding (BERA) hisselerinde görülürken, en sert gerileme Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerinde yaşandı.

BERA ZİRVEDE YER ALDI

15-19 Haziran haftasında yatırımcı sayısı en fazla artan hisse Bera Holding oldu. Şirkette yatırımcı sayısı 40 bin 593 kişi arttı.

Yatırımcı sayısı en fazla artan hisseler şöyle sıralandı:

Bera Holding A.Ş. (BERA): 40.593 yatırımcı artışı

Astor Enerji A.Ş. (ASTOR): 5.501 yatırımcı artışı

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS): 4.913 yatırımcı artışı

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV): 3.272 yatırımcı artışı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB): 3.102 yatırımcı artışı

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THYAO'DA 10 BİNİN ÜZERİNDE YATIRIMCI ÇIKIŞI

Aynı dönemde yatırımcı sayısında en sert düşüş Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerinde kaydedildi. Şirketin yatırımcı sayısı 10 bin 247 kişi azaldı.

Yatırımcı sayısı en fazla gerileyen hisseler ise şu şekilde sıralandı:

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO): 10.247 yatırımcı azalışı

Akbank T.A.Ş. (AKBNK): 9.278 yatırımcı azalışı

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS): 4.770 yatırımcı azalışı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK): 4.309 yatırımcı azalışı

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA): 4.163 yatırımcı azalışı

Merkezi Kayıt Kuruluşu verileri, geçtiğimiz hafta yatırımcıların BERA, ASTOR ve BIMAS hisselerine yöneldiğini, THYAO, AKBNK ve ASELS hisselerinde ise yatırımcı sayısında azalma yaşandığını gösterdi.

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Kaynak: Ekonomim

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