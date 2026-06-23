Borsa İstanbul, jeopolitik gelişmeler ile merkez bankalarının sıkı para politikası adımları arasında yön bulmakta zorlanıyor.

ABD-İran hattında barış sürecine dair atılan adımlar petrol fiyatları ve enflasyon beklentilerini rahatlatsa da bu sürecin kırılgan bir zeminde ilerlemesi küresel risk iştahını frenliyor.

Üzerine bir de ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik faiz artırım beklentilerinin yeniden masaya gelmesi eklenince, BIST 100 endeksi günün ilk yarısını kayıpla kapattı.

İLK YARI DEĞERLERİ VE SEKTÖREL AYRIŞMALAR

Günün ilk yarısında satıcılı bir grafik çizen Borsa İstanbul’da öne çıkan makro rakamlar şu şekilde gerçekleşti:

• BIST 100 Endeksi: Saat 13:00 itibarıyla önceki kapanışına kıyasla 160,94 puan ve yüzde 1,09 gerileyerek 14.568,71 puana düştü.

• Toplam İşlem Hacmi: Günün ilk yarısında sergilenen toplam işlem hacmi 63,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

• Lokomotif Endeksler: Bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi ise yüzde 0,51 değer kaybına uğradı.

• Sektörlerin En'leri: Zorlu günde en çok direnç gösteren ve yükselen sektör yüzde 0,33 ile ulaştırma olurken, en sert düşüşü yüzde 3,03 kayıpla madencilik sektörü yaşadı.

SEANS SONUNA DOĞRU KURUMLARIN SAVAŞ ALANI

Piyasalarda teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.300 puan seviyeleri destek, 14.700 ve 14.800 puan seviyeleri ise direnç olarak takip ediliyor.

Seans sonuna yaklaşırken aracı kurumların takas tahtasında ise devasa bir hacim savaşı yaşandığı görüldü. Saat 17:00 itibarıyla kurum bazlı net hacim dağılımı şu şekilde yansıdı:

En Çok Net Alım Yapan Kurumlar



Tahtayı desteklemeye çalışan yerli aracı kurumlarda liderliği Tera üstlendi:

• TERA: 1.783.392.209 TL net alım hacmiyle zirvede.

• İŞ YATIRIM: 1.191.671.799 TL net alım gerçekleştirdi.

• GARANTİ: 1.144.432.349 TL net alımla tahtada yer aldı.

• DESTEK YATIRIM: 982.562.207 TL net alım yaptı.

• YAPIKREDİ: 719.549.878 TL net pozitif hacim üretti.

Pusula (712,6 Milyon TL), Tacirler (489 Milyon TL) ve Bulls (450,8 Milyon TL) alım tarafını destekleyen diğer kurumlar oldu.

En Çok Net Satış Yapan Kurumlar



Yabancı kurumlardan gelen blok satışlar endeksteki geri çekilmenin ana dinamosu oldu:

• BANK OF AMERICA: -3.108.579.440 TL net satış hacmiyle piyasayı adeta tek başına baskıladı.

• A1 CAPITAL: -1.282.264.813 TL net satış gerçekleştirdi.

• HSBC: -1.098.770.758 TL net satışla çıkış tarafında yer aldı.

• GEDİK: -994.066.606 TL net satış yaptı.

• TEB: -653.233.298 TL net satıcılı pozisyonda kaldı.

Ak Yatırım (-465,3 milyon TL), Ünlü (-303,4 milyon TL) ve Phillip (-275 milyon TL) günü net satıcı olarak sürdüren kurumlar arasında yer aldı.

Bank of America ve HSBC gibi yabancı aktörlerin toplamda 4,2 milyar TL'yi aşan net satış hacmi, yerli kurumların alım iştahını gölgede bıraktı.

Yabancı fonların risk azaltma eğilimine girmesi, BIST 100 endeksinin destek seviyelerini test etmesine neden oluyor.

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