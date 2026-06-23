Küresel piyasalardaki denge arayışı ve makroekonomik belirsizlikler, Borsa İstanbul üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

ABD-İran hattındaki barış görüşmeleri petrol fiyatları ve enflasyon beklentileri açısından olumlu bir zemin hazırlasa da anlaşmanın kırılganlığı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeniden güçlenen şahin faiz artırımı sinyalleri, risk iştahını sınırlandırıyor.

Dünü dar bir bantta yatay seyirle 14.729,65 puandan tamamlayan Borsa İstanbul, yeni güne düşüşle uyandı:

• BIST 100 Açılış Değeri: Önceki kapanışa göre 80,52 puan ve yüzde 0,55 azalışla 14.649,12 puan.

• Bankacılık ve Holding: Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi ise yüzde 0,42 değer kaybetti.

• Sektörlerin En'leri: Güne en pozitif başlayan sektör yüzde 0,24 kazançla orman kağıt basım olurken, en sert gerileyen sektör yüzde 2,07 kayıpla madencilik olarak kayıtlara geçti.

SEANS ORTASINDA SATIŞLAR DERİNLEŞTİ

Günün ilk yarısında satış baskısının devam etmesiyle birlikte ana endeks saat 12:12 itibarıyla 14.538 puana kadar geri çekildi.

Analistler, yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ile firmaların döviz pozisyonlarının; yurt dışında ise imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin izleneceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.400 puan destek, 14.900 ve 15.000 puan ise direnç konumunu koruyor.

HİSSELERDE PARA TRAFİĞİ

BIST 100 genelinde satıcılı bir seyir hakimken, hisse bazlı ayrışmalar ve yoğun nakit hareketleri dikkat çekiyor.

Saat 12:12 itibarıyla günün ilk yarısında en çok para girişi ve çıkışı yaşanan şirketler şu şekilde sıralandı:

En Çok Para Girişi Olan Hisseler



• THYAO (Türk Hava Yolları): 174.432.516 TL girişle lider konumda. Cari fiyatı 325,750 TL (yüzde 0,31 pozitif).

• HEKTS (Hektaş): 72.497.568 TL para girişi yaşandı. Cari fiyatı 4,130 TL (yüzde 3,77 pozitif).

• ASELS (Aselsan): 66.509.835 TL para girişi gerçekleşti. Cari fiyatı 391,000 TL (yüzde 0,95 negatif).

• ISCTR (İş Bankası C): 58.331.174 TL giriş gördü. Cari fiyatı 15,360 TL (yüzde 0,39 negatif).

• SASA (Sasa Polyester): 42.021.923 TL giriş yaşandı. Cari fiyatı 2,710 TL (yüzde 1,09 negatif).

Not: BALSU hissesi de 39,5 milyon TL'lik girişle günün en çok primlenen varlıkları arasında yer alarak yüzde 9,65 yükseliş kaydetti.

En Çok Para Çıkışı Olan Hisseler



• TRALT (Türk Altın İşletmeleri): -132.603.899 TL nakit çıkışıyla zirvede. Cari fiyatı 49,160 TL (yüzde 4,36 düşüş).

• TTKOM (Türk Telekom): -130.421.732 TL para çıkışı gerçekleşti. Cari fiyatı 62,150 TL (yüzde 2,66 düşüş).

• GUBRF (Gübre Fabrikaları): -97.749.116 TL nakit çıkışı yaşandı. Cari fiyatı 488,500 TL (yüzde 4,03 düşüş).

• PSGYO (Pasifik GYO): -72.482.852 TL çıkış görüldü. Cari fiyatı 3,980 TL (yüzde 1,00 düşüş).

• YKBNK (Yapı Kredi): -71.757.619 TL para çıkışı oldu. Cari fiyatı 43,280 TL (yüzde 1,28 düşüş).

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