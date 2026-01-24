Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğle birlikte turizm amaçlı konut kiralama ve konaklama ilanlarında yeni bir dönem başladı. Buna göre, dijital platformlarda yayımlanan ilanlarda işletmeye ait belge numarasının bulunması zorunlu hale getirildi.

Yeni düzenleme kapsamında, belgesiz olduğu tespit edilen ilanlar için ilgili platformlara 24 saatlik süre tanınacak. Bu süre içinde ilan kaldırılmazsa, her bir ilan için ayrı ayrı idari para cezası uygulanacak.

Yetkililer, düzenlemenin hem kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçmek hem de tüketiciyi korumak amacıyla hayata geçirildiğini belirtirken, ilan siteleri ve ev sahiplerinin ağır yaptırımlarla karşılaşmamak için ilanlarını acilen kontrol etmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Düzenleme ile birlikte özellikle kısa süreli kiralama yapılan konutlar ve turizm amaçlı ilanlar daha sıkı denetime tabi tutulacak.