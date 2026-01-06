Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket yönetiminde bayrak değişimi yaşandı. Mehmet Erdoğan’ın hem yönetim kurulu üyeliğinden hem de başkanlık görevinden ayrılmasının hemen ardından toplanan yönetim kurulu, yeni ismi belirledi.

Boşalan koltuğa, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Fatih Nusret Dur atandı. Yapılan ilk toplantıda ise Fatih Nusret Dur, yönetim kurulu üyelerinin oybirliğiyle yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Bu atamanın, yapılacak olan ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacağı belirtildi.

Dev Bedelsiz Süreci Sonrası Gelen Ayrılık

Haberin dikkat çeken en önemli noktası ise bu istifanın zamanlaması oldu. Pasifik Teknoloji, henüz çok kısa bir süre önce sermayesini 134 milyon TL’den 600 milyon TL’ye çıkarmış ve yatırımcılarına %347,76 oranında bedelsiz pay dağıtmıştı.

Piyasada büyük ses getiren ve hisse adedini yaklaşık 4,5 katına çıkaran bu dev sermaye artırımı sürecinin hemen ardından gelen liderlik değişimi, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Yeni Dönem Başlıyor

Yeni Başkan Fatih Nusret Dur’un, şirketin bedelsiz sonrası yeni sermaye yapısıyla birlikte teknoloji ve yazılım alanındaki agresif büyüme stratejilerini sürdürüp sürdürmeyeceği merak konusu. Şirketten yapılan açıklamada, değişimin operasyonel süreçleri etkilemeyeceği ve yönetimin uyum içinde çalışmaya devam edeceği vurgulandı.