COSMOS Yatırım Holding A.Ş. (COSMO) hissesi haftalık grafikte ana yükselen trend üzerinde kalarak sert bir ivme hareketi üretmiş durumda. 2022 sonrası oluşan ana trend çizgisi korunurken, son aylarda fiyatın bu ana yapıdan daha dik bir açıyla ayrıştığı ve parabolik karaktere yakın bir yükseliş bölgesine girdiği görülüyor.

TREND YAPISI

Grafikte iki ana yapı dikkat çekiyor:

Uzun vadeli ana yükselen trend (MAVI çizgi)

Son dönemde oluşan daha dik eğimli hızlanmış trend (kırmızı kanal)

Fiyatın bu ikinci yapı içinde hareket etmeye başlaması, yükselişin klasik kanal formundan momentum trendine evrildiğini gösteriyor.

GÜNCEL FİYAT BÖLGESİ VE YAKIN TEKNİK ALANLAR

300 TL bölgesi, hissede tarihi zirve / zirve bandı niteliğinde. Bu nedenle klasik anlamda geçmişten gelen güçlü yatay dirençler bulunmuyor. Bu tip bölgeler teknik olarak “fiyat keşif alanı” olarak tanımlanır.

Bu bölgede izlenen teknik referanslar artık yatay seviyelerden çok:

Hızlanmış trend çizgisi

Ana yükselen trend çizgisi

Son impuls hareketinin geri çekilme bantları üzerinden okunur. Mevcut yapı içinde grafikte teknik olarak öne çıkan, güncel fiyata yakın bölgeler:

260 – 270 bandı: Son kopuş mumu öncesi sıkışma ve hacimlenmenin oluştuğu bölge. Artık ana DENGE alanı konumunda.

230 – 240 bandı: Hızlanmış trendin alt bandı ile ana trendin kesişmeye yaklaştığı bölge.

200 – 210 bandı: Orta vadeli yükselen ana trendin güncel izdüşümü.

Bunlar, 300 TL’ye göre mantıksal olarak çalışabilecek teknik referans alanlarıdır.

ÜST BÖLGE TEKNİK KARAKTERİ

300 TL üzeri bölgede grafikte geçmiş fiyat hafızası olmadığı için, hareket alanı daha çok trend projeksiyonu üzerinden okunuyor. Çizilmiş ana kanal projeksiyonu, uzun vadeli teknik alanın yukarı yönlü açık olduğunu, ancak bu tip alanlarda mum boylarının ve dalga genliğinin büyüme eğiliminde olduğunu gösteriyor.