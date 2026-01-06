ABD'de devam eden hukuki süreçte Halkbank için 2026 yılına dair yol haritası ve davanın seyrini etkileyebilecek jeopolitik faktörler belli oldu. Analizler, bankanın geleceğinin hem hukuki takvime hem de bölgesel siyasi gelişmelere bağlı olduğunu gösteriyor.

2026 Yılındaki Kritik Dönemeçler

Halkbank davasına ilişkin takvime göre, 27 Ocak 2026 tarihinde yargılama planlaması ve olası bir uzlaşmanın (settlement) ele alınacağı bir "Durum Konferansı" yapılacak. Davanın nihai sonucunun veya taraflar arasında varılacak bir anlaşmanın ise 2026’nın ikinci ile dördüncü çeyreği arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Siyasi Süreç ve Jeopolitik Faktörler

Halkbank’ın davasında Türkiye’nin Gazze'de ateşkes sağlanması ve Ukrayna'daki barış çabalarındaki rolünün, banka lehine sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. ABD'de Trump yönetiminin, Türkiye'nin bu diplomatik çabalarını desteklemesi nedeniyle bankaya yönelik "hafif bir ceza" verilmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

Eylül ayında yapılan görüşmelerde 100 milyon dolarlık bir uzlaşma teklifinin gündeme geldiği iddia edilirken, bankanın "yönetilebilir bir para cezası" beklentisi içinde olduğu ifade ediliyor.

Finansal Risk Analizi

Raporda yer alan senaryolara göre, siyasi bir destek veya uzlaşma sağlanamaması durumunda Halkbank’ın karşı karşıya kalabileceği ceza miktarının 1 ile 2 milyar dolar arasına çıkabileceği öngörülüyor. Bu tutarın, bankanın 2024 yılı için açıklanan 672 milyon dolarlık düzeltilmiş net karının yaklaşık 1,5 ile 3 katı bir büyüklüğe sahip olduğu vurgulanıyor.

Kaynak: Bloomberg Terminal