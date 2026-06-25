Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ilgili tebliğleri doğrultusunda, borsada işlem gören şirketlerin büyük ortakları ve kurucuları, ellerindeki "borsada işlem görmeyen" statüdeki payları borsada satılabilir tipe dönüştürmek için Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) başvurdu.

Yatırımcılar arasında "patron satışı" hazırlığı olarak yorumlanan bu hamle, listedeki 5 dev şirketi kapsıyor.

ENERJİ DEVLERİNDE MİLYARLIK DÖNÜŞÜM

Listede en yüksek nominal tutarlı dönüşüm başvuruları enerji sektöründen geldi.

• Biotrend Çevre ve Enerji (BIOEN): Listenin en büyük başvurusu Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.’den geldi. Holding, 74.500.000 TL nominal değerli payın borsada işlem gören tipe dönüşümü için başvuru yaptı.

• Birleşim Grup Enerji (BIGEN): Şirketin ortaklarından Mesut Altan ve İdris Çakır, eşit miktarlarda olmak üzere toplamda 34.600.000 TL (17.300.000'er TL) nominal değerli payı dönüştürmek için listeye adını yazdırdı.

METAL VE GIDA SEKTÖRÜNDE DE HAREKETLİLİK VAR

Dönüşüm listesi yalnızca enerji sektörüyle sınırlı kalmadı. Sanayi ve gıda devlerinde de pay sahipleri satış hazırlığına girişti:

• BMS Birleşik Metal (BMSTL): Zontur ailesi harekete geçti. Ali Zontur ve Mustafa Zontur, her biri 4.490.000 TL olmak üzere toplam 8.980.000 TL nominal değerli payın dönüşümü için MKK'ya başvurdu.

• TAB Gıda (TABGD): Gıda devinin büyük ortaklarından yabancı menşeili Clouse S.A.-Compartment 17, 3.680.448 TL nominal değerli payı borsada satılabilir tipe dönüştürmek amacıyla listeye dahil oldu.

• Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat (YBTAS): Listenin son sırasında ise Fatma Boyun’a ait 6.720 TL nominal değerli sembolik bir pay dönüşüm başvurusu yer aldı.

YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Borsada işlem görmeyen statüdeki payların, işlem gören tipe dönüşmesi doğrudan bir "satış" anlamına gelmese de bu payların ilerleyen süreçte borsada satılabilmesinin önünü açan yasal bir zorunluluktur.

Bu tür yoğun başvurular, genellikle piyasada ortakların nakit çıkışı veya stratejik ortaklık hazırlığı olarak yorumlanır.

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