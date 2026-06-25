Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'de (TABGD) tüm paylarını satarak ortaklıktan tamamen ayrıldığını duyurdu.

Hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilen bu dev işlem, piyasada yakından takip ediliyor.

218 TL FİYATTAN İSKONTOLU SATIŞ

KAP’a yapılan resmi açıklamaya göre EBRD; TAB Gıda sermayesinin yüzde 3,52’sini temsil eden 9 milyon 201 bin 120 adet B grubu payının tamamını, yurt dışında yerleşik nitelikli kurumsal yatırımcılara sattı.

• Pay Başına Satış Fiyatı: 218 TL

• İskonto Oranı: Son kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 7,98 iskonto uygulandı.

• Elde Edilen Brüt Gelir: Yaklaşık 2 milyar 5 milyon 844 bin 160 TL.

Bu stratejik operasyonda uluslararası finans devi Citigroup Global Markets Limited (Citi), münhasır küresel koordinatör ve talep toplayıcı olarak görev aldı.

İşlemin takas süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte EBRD’nin TAB Gıda’daki payı yüzde 0'a düşmüş olacak.

BORSA VERİLERİ NE DİYOR? SATIŞ SONRASI HİSSE PERFORMANSI

Dev kurumsal satış haberi ve uygulanan yüzde 7,98'lik iskonto, TAB Gıda hisselerinin tahtasında da hareketliliğe neden oldu.

Anlık borsa ekranından alınan verilere göre TABGD payları, önceki kapanış seviyesi olan 236,9 TL'den gelen satış baskısıyla saat 11:40 itibarıyla yüzde 1,25 düşüşle 236,9 TL seviyesinde dengelenme çabasında.

• Haftalık ve Aylık Performans: Hisse, son dönemdeki satışların etkisiyle hem haftalık hem de aylık bazda yüzde 8,6'nın üzerinde bir geri çekilme yaşadı.

• Yıllık Performans: Kısa vadeli bu baskıya rağmen TABGD, uzun vadeli yatırımcısına yıllık bazda yüzde 44,28 oranında güçlü bir getiri sağlamış durumda.

• Yıllık Ekstrem Noktalar: Hisse yıl içinde en yüksek 295 TL seviyesini test ederken, en düşük 204,36 TL seviyesini gördü. Güncel fiyat, yıllık dip seviyesinin güvenli bir miktar üzerinde seyrediyor.

• Hacim Canlılığı: Güncel seans verilerine göre tahtada 149,9 milyon TL'lik bir işlem hacmine ulaşıldı ve bu hacim 629.715 lot işlem adediyle desteklendi.

Kurumsal yatırımcıların "hızlandırılmış talep toplama" yöntemiyle yaptığı bu tarz büyük montanlı satışlarda, piyasa fiyatının altına (iskontolu) fiyat belirlenmesi kısa vadede hisse üzerinde bir arbitraj ve satış baskısı yaratabilir.

Ancak 2 milyar TL'lik bu dev payın doğrudan yurt dışındaki nitelikli kurumsal yatırımcılar tarafından karşılanmış olması, uzun vadede yabancı ilgisinin sürdüğüne işaret eden pozitif bir parametre olarak da okunabilir.

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