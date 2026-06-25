Borsa İstanbul'da yatırımcıların radarı, sadece fiyatı artan değil, aynı zamanda işlem hacmi ve adediyle de desteklenen güçlü hisselere çevrildi.

Son veriler; fiyat performansı, ağırlıklı ortalama getiri, işlem adedi ve işlem hacmi kriterlerinin dördünde birden aynı anda güçlenen şirketlerin, piyasada alıcıların net hakimiyetinde olduğunu gösteriyor.

Özellikle sağlık, finans, enerji ve gayrimenkul sektörlerinde yoğunlaşan bu hareketlilik, yatırımcı ilgisinin kalıcı olup olmayacağı sorusunu da beraberinde getirdi.

Uzmanlar, fiyattaki yükselişin hacimle desteklenmesini pozitif bir sinyal olarak yorumlarken, yükseliş trendinin devamı için önümüzdeki günlerde de bu hacmin korunması gerektiğinin altını çiziyor.

LİSTENİN ZİRVESİNDE REKOR ARTIŞ: ANGEN

Hacim tablosunun en dikkat çeken şirketi Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji (ANGEN) oldu. Sağlık sektörünün güçlü oyuncusu, günü yüzde 9,91 yükselişle tavan seviyesine yakın tamamladı.

Bu yükselişe eşlik eden yüzde 477,23'lük işlem adedi ve yüzde 513,33'lük dev işlem hacmi artışı, hisseye ciddi bir sıcak para girişinin olduğunu gösterdi.

Dört kriterde birden güçlenerek yatırımcıların yakın takibe aldığı diğer şirketlerdeki hareketlilik ise şöyle şekillendi:

GAYRİMENKUL VE FİNANS SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ İVME

• Akiş GMYO (AKSGY): Gayrimenkul sektörünün öne çıkan hissesinde hacim patlaması yaşandı. Hisse yüzde 3,95 değer kazanırken, işlem adedi yüzde 215,66, işlem hacmi ise yüzde 224,79 oranında artış gösterdi.

• A1 Capital Yatırım (A1CAP): Finans tarafında güçlü bir performans sergileyen şirket, günü yüzde 6,29 yükselişle kapattı. Hissede işlem adedi yüzde 188 artarken, işlem hacmi yüzde 205,89 yükselerek günlük bazda 744,2 milyon TL seviyesine ulaştı.

• Adra GMYO (ADGYO): Yatırımcı ilgisinin yoğunlaştığı bir diğer gayrimenkul hissesi olan Adra GMYO, yüzde 1,27 değer kazanırken işlem adedini yüzde 98,05, işlem hacmini ise yüzde 101,72 oranında (yaklaşık iki katı) artırdı.

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ENERJİ SEKTÖRÜ HAREKETLİ

• Aksu Enerji (AKSUE): Enerji grubunda dikkat çeken hisse, yüzde 3,08 prim yaptı. Bu yükseliş yaşanırken işlem adedi yüzde 134,10, işlem hacmi ise yüzde 136,05 oranında yukarı yönlü hareket etti.

• Alarko Holding (ALARK): Dev holding kararlı duruşunu sürdürdü. Hisse fiyatı yüzde 2 oranında yükselirken, işlem hacminde yüzde 60,11'lik bir genişleme kaydedildi.

• Ahlatcı Doğalgaz (AHGAZ) & Doğu Aras Enerji (ARASE): Ahlatcı Doğalgaz yüzde 2,26 yükselişini yüzde 14,77'lik hacim artışıyla destekledi. Doğu Aras Enerji ise yüzde 0,88'lik sınırlı yükselişine rağmen işlem adedini yüzde 30,88, işlem hacmini yüzde 32,41 artırmayı başardı.

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GIDA SEKTÖRÜNDE HACİM TAZELEME

• Altınkılıç Gıda (ALKLC): İşlem adedinde yüzde 152,68, işlem hacminde ise yüzde 155,53 artış kaydeden hisse, günü pozitif tarafta tamamlayarak güçlü bir görünüm sergiledi.

• Akhan Un Fabrikası (AKHAN): Sektörün bir diğer ismi olan Akhan Un, istikrarlı seyrini korudu; şirketin işlem adedi yüzde 12,42, işlem hacmi ise yüzde 14,89 oranında artış gösterdi.

Piyasada alıcıların satıcılara karşı oldukça güçlü bir duruş sergilediği bu tabloda, listeye giren şirketlerin önümüzdeki seanslarda bu yüksek hacim seviyelerini koruyup koruyamayacağı, trendin kalıcılığı açısından belirleyici olacak.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 330 9.995.291.323,75 % 1.62 13:22 ASELS 379.5 7.308.492.107,50 % 3.27 13:22 HEKTS 3.54 5.674.609.233,30 % -3.01 13:21 AKBNK 79.7 5.194.547.498,90 % -1.54 13:22 YKBNK 41.7 4.893.686.125,22 % -2.39 13:22 Tüm Hisseler

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