Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bültenini yayımladı. Bültende Orzaks İlaç, Ekim Turizm, Soho Giyim ve Enerji, İsvea Seramik ve Golda Gıda'nın ilk halka arz başvurularına onay verildi.

Tüm halka arzlarda payların satılması halinde toplam büyüklüğün yaklaşık 12,23 milyar TL olması öngörülüyor.

ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.

Orzaks İlaç'ın mevcut 307 milyon TL olan sermayesi, halka arz kapsamında 31 milyon 500 bin TL bedelli artırımla 338 milyon 500 bin TL'ye çıkarılacak.

Ayrıca mevcut ortak Yunus Emre Alimoğlu'nun sahip olduğu 21 milyon TL nominal değerli B grubu pay da halka arz edilecek.

Halka arz fiyatı: 69,00 TL

Halka arz büyüklüğü: Yaklaşık 3,62 milyar TL

EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Şirketin mevcut 700 milyon TL sermayesi, 132 milyon TL bedelli artırımla 832 milyon TL'ye yükselecek.

Mevcut ortak Ali Vural Ak'ın sahip olduğu 30 milyon TL nominal değerli B grubu pay da halka arz kapsamında satışa sunulacak.

Halka arz fiyatı: 30,26 TL

Halka arz büyüklüğü: Yaklaşık 4,90 milyar TL

SOHO GİYİM VE ENERJİ A.Ş.

Şirketin mevcut 206 milyon 760 bin 337,13 TL olan sermayesi, 100 milyon TL bedelli artırımla 306 milyon 760 bin 337,13 TL'ye çıkarılacak.

Halka arz fiyatı: 15,00 TL

Halka arz büyüklüğü: 1,50 milyar TL

İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.

İsvea Seramik'in mevcut 220 milyon TL olan sermayesi, 60 milyon TL bedelli artırımla 280 milyon TL'ye çıkarılacak.

Mevcut ortaklara ait toplam 7 milyon TL nominal değerli B grubu pay da halka arza konu edilecek.

Pay satışı gerçekleştirecek ortaklar:

Erdem Çenesiz: 3 milyon 710 bin TL

Neslihan Onur: 980 bin TL

Münevver Çenesiz: 980 bin TL

Ahmet Çenesiz: 980 bin TL

Nuri Bülent Onur: 350 bin TL

Halka arz fiyatı: 20,90 TL

Halka arz büyüklüğü: Yaklaşık 1,40 milyar TL

GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Golda Gıda'nın mevcut 200 milyon TL sermayesi, 50 milyon TL bedelli artırımla 250 milyon TL'ye çıkarılacak.

Mevcut ortak Bera Holding AŞ'nin sahip olduğu 37 milyon 499 bin 998 TL nominal değerli B grubu pay halka arza konu edilecek.

Halka arz fiyatı: 9,20 TL

Halka arz büyüklüğü: Yaklaşık 805 milyon TL

TOPLAM HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 12,23 MİLYAR TL

SPK'nın onay verdiği beş halka arzda tüm payların satılması halinde toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 12,23 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor.

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