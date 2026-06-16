Küresel piyasalarda gümüş fiyatları haftaya yükselişle başladı. Analistlere göre İran ile ABD arasında daha kapsamlı bir barış anlaşmasına yönelik beklentiler, tahvil faizlerinde düşüşü desteklerken gümüş fiyatlarına da alım getirdi. Uzmanlar, kısa vadede 75 ve 80 dolar seviyelerine dikkat çekerken, uzun vadede 90 dolara kadar uzanabilecek bir yükseliş potansiyelinden söz ediyor.

GÜMÜŞE BARIŞ DESTEĞİ

Gümüş fiyatları, yatırımcıların İran ile ABD arasında kalıcı bir barış anlaşmasının gündeme gelebileceği beklentilerini fiyatlamasıyla yeni haftaya güçlü başladı.

Analistler, olası bir barış sürecinin tahvil faizlerini aşağı çekebileceğini ve faiz getirisi olmayan gümüş gibi değerli metaller için daha destekleyici bir ortam oluşturabileceğini belirtiyor.

Piyasalarda konuşulan senaryoya göre, mevcut ateşkes şartlarının uzatılmasına yönelik yeni bir çerçevenin açıklanması bekleniyor. Sürecin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüşmesi halinde küresel risk algısında önemli değişimler yaşanabileceği değerlendiriliyor.

TAHVİL FAİZLERİ VE GÜMÜŞ İLİŞKİSİ

Piyasa uzmanlarına göre jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte tahvil faizlerinde düşüş görülebilir. Pazartesi günkü işlemlerde faizlerdeki gerilemenin gümüş fiyatlarındaki yükselişle aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti.

Bununla birlikte analistler, piyasalardaki hassas denge nedeniyle yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini vurguluyor. Orta Doğu'dan gelebilecek olumsuz haber akışlarının fiyatların yönünü kısa sürede değiştirebileceği belirtiliyor.

70 DOLAR KRİTİK EŞİK

Teknik analiz tarafında 70 dolar seviyesi gümüş piyasası için önemli bir eşik olarak öne çıkıyor.

Analistlere göre fiyatların bu seviyenin üzerinde kalması yükseliş beklentilerini desteklerken, 70 doların altına inilmesi halinde piyasada yeniden zayıflık sinyalleri görülebilir.

Gümüş fiyatlarında geri çekilmenin derinleşmesi ve 200 günlük üssel hareketli ortalamanın aşağı yönlü kırılması durumunda ise satış baskısının artabileceği, fiyatların yeniden 64 dolar seviyesine kadar gerileyebileceği ifade ediliyor.

İLK HEDEF 75 DOLAR, ARDINDAN 80 DOLAR

Yükseliş senaryosunda yatırımcıların radarındaki ilk önemli hedef 75 dolar seviyesi olarak gösteriliyor.

Analistler, 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu bu bölgenin aşılması halinde fiyatların 80 dolara doğru yeni bir yükseliş dalgası başlatabileceğini değerlendiriyor.

UZUN VADEDE 90 DOLAR SENARYOSU

Uzun vadeli görünümde ise daha güçlü tahminler dikkat çekiyor.

Uzmanlar, geçen hafta 60 dolar seviyesinden gelen güçlü tepkinin teknik açıdan önemli olduğunu vurgularken, bu bölgenin 60 ila 90 dolar arasında oluşabilecek geniş bir konsolidasyon bandının alt sınırı olabileceğini belirtiyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde gümüş fiyatlarının uzun vadede 90 dolara kadar yükselme potansiyeli taşıdığı ifade ediliyor.

ARZ SIKINTISI YÜKSELİŞİ DESTEKLİYOR

Analistlere göre gümüşün uzun vadeli görünümünü destekleyen en önemli unsur ise devam eden arz sıkıntısı.

Küresel piyasalarda gümüş talebinin arzın üzerinde seyretmesi, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Uzmanlar, jeopolitik risklerin azalması ve faizlerin düşmesi halinde gümüşün önümüzdeki dönemde yeniden güçlü bir yükseliş trendine girebileceğini değerlendiriyor.