Hipper, günlük basın toplantısında Trump'ın NATO'dan çıkmayı ciddi şekilde düşündüğü yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

"NATO adına doğrudan konuşmuyoruz ancak güvenliğimiz ve savunmamız açısından AB adına konuşuyoruz." diyen Hipper, "Açıkçası, güvenliğimiz için hayati önem taşıyan güçlü bir transatlantik bağa bağlıyız. Güvenliğimize ve savunmamıza yatırım yapmaya da kararlıyız." dedi.

Hipper, "Birlikte her zaman daha güçlüyüz ve bunun için NATO kilit önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

İngiliz The Telegraph gazetesine mülakat veren Trump, ABD'nin NATO'dan çekilme ihtimalini "gözden geçirilmenin de ötesinde" olarak nitelemiş, "(NATO) Onların kağıttan kaplan olduğunu hep biliyordum, bu arada (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin de bunu biliyor." demişti.