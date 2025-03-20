ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 15 Mart ile biten haftada 223 bine çıkmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.
Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi artışla 223 bine ulaştı. Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 224 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 220 binden 221 bine revize edildi.

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Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, 750 kişi artarak 227 bine çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 8 Mart ile biten haftada 33 bin artışla 1 milyon 892 bine yükseldi.

(AA)

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