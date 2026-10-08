ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin merakla beklenen güncel verileri kamuoyuyla paylaştı.

3 Ekim'de sona eren haftalık dönemde, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı bir önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalarak 197 bine geriledi. Piyasa analistlerinin beklentisi, başvuru sayısının bu dönemde 200 bin seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

• Revize Veri: İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin bir önceki haftanın verisi ise 197 binden 199 bine revize edildi.

• 4 Haftalık Ortalama: Daha az dalgalanma gösterdiği için trend indikatörü olarak kabul edilen 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, 2 bin 500 kişi azalarak 198 bin seviyesine indi.

DEVAM EDEN BAŞVURULARDA SINIRLI ARTIŞ

İlk kez yapılan başvurulardaki düşüşe karşın, hâlihazırda işsizlik maaşı almaya devam edenlerin sayısında yukarı yönlü bir hareket gözlendi.

26 Eylül ile biten haftada devam eden işsizlik maaşı başvuruları 17 bin kişi artarak 1 milyon 716 bine yükseldi.

Açıklanan veriler, ABD iş gücü piyasasında işten çıkarmaların düşük seviyelerde kalmaya devam ettiğini ve istihdam piyasasının sıkı duruşunu koruduğunu gösteriyor.

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