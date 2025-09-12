Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) hisseleri, son dönemde sert dalgalanmalarla gündeme gelirken hem teknik göstergeler hem de global gelişmeler fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ediyor.

Hisse fiyatı 17 TL seviyelerinden 14,27 TL’ye kadar gerileyerek %15’in üzerinde değer kaybetti. Bu geri çekilmede teknik seviyelerin yanı sıra Rusya kaynaklı haber akışları da baskıyı artırdı.

Anadolu Efes, faaliyetlerinin önemli bir kısmını Rusya pazarında yürütüyor. Ancak son dönemde bu pazarda artan regülasyon baskıları, tüketim vergilerindeki olası düzenlemeler ve jeopolitik riskler yatırımcı algısını olumsuz etkiliyor. Ayrıca Rusya’daki ekonomik yavaşlama ve tüketici harcamalarındaki zayıflama, şirketin gelir beklentilerinde aşağı yönlü revizyon ihtimalini gündeme taşıyor.

Bu nedenle hissedeki satış baskısının yalnızca teknik değil, temel gelişmelerden de beslendiği görülüyor.

Teknik açıdan bakıldığında 16,13 TL seviyesi önemli bir destek konumunda. Bu seviyenin altına sarkılması halinde satışların 13,93 TL bandına kadar derinleşme riski var. Yukarı yönlü hareketlerde ise 18,52 – 19,27 TL aralığı ilk direnç bölgesi olarak izleniyor.

Bu seviyelerin aşılması halinde 21,34 TL bandı kritik eşik olarak öne çıkıyor. Uzun vadeli trend kanalında 30 TL üzerindeki hedefler teknik olarak gündemde kalsa da mevcut momentum zayıf.

RSI göstergesinin 50 seviyesinin altında kalması, alım iştahının düşük olduğuna işaret ediyor. Son sert düşüşte artan hacim de satış baskısının güçlü olduğunu teyit ediyor.

Takas dağılımında ise İş Yatırım’ın 64,8 milyon lotluk net alımı dikkat çekerken, Yapı Kredi ve Oyak gibi kurumlar da alım tarafında öne çıkıyor. Buna karşılık HSBC’nin 68,6 milyon lotluk ve Bank of America’nın 39,7 milyon lotluk net satışı baskıyı artırıyor. Özellikle yabancı kurumların satış eğilimi, Rusya kaynaklı risklerle birleşerek hissede kısa vadeli zayıf görünümü destekliyor.

Hem teknik hem de temel gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde AEFES için 16,13 TL desteği kritik önemde. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda toparlanma ihtimali gündeme gelse de Rusya’daki gelişmelerin seyri fiyat hareketlerinde belirleyici olmaya devam edecek.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.