Anadolu Efes (AEFES), 2026 yılının ilk 6 ayına ait finansal sonuçlarını 11 Ağustos 2026 Salı günü KAP'ta açıklamayı planladığını bildirdi.
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla finansal sonuçlarını açıklayacağı tarihi duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, 01.01.2026-30.06.2026 dönemine ait finansal raporların 11 Ağustos 2026 Salı günü kamuya duyurulmasının planlandığı bildirildi.
Böylece Anadolu Efes yatırımcıları, şirketin 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal performansını 11 Ağustos'ta açıklanacak bilanço ile takip edebilecek.