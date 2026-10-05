Borsa İstanbul’da 5 Ekim 2026 tarihinde AK Yatırım üzerinden gerçekleştirilen alım ve satım işlemleri belli oldu. TSİ 12.00 itibarıyla AK Yatırım’ın net hacmi -825 milyon 660 bin 185 seviyesinde gerçekleşti.

AK Yatırım’ın işlem dağılımında alım tarafında PXSPRV öne çıkarken, satış tarafında BTCIM ilk sırada yer aldı.

EN ÇOK ALINAN HİSSELER

TSİ 12.00 itibarıyla AK Yatırım üzerinden yapılan net alımlarda ilk sırada PXSPRV yer aldı. Bu hissede 7 milyon lot net alım gerçekleşirken, payı yüzde 10,59 oldu.

PXSPRV'nin ardından TSPOR 5 milyon 749 bin 525 lot, CANTE 3 milyon 185 bin 888 lot net alımla sıralandı. UAICYV ve HLGYO da en fazla alım yapılan diğer hisseler arasında yer aldı.

Hisse Net lot Pay Maliyet PXSPRV 7.000.000 %10,59 0,03 TSPOR 5.749.525 %8,70 0,821 CANTE 3.185.888 %4,82 1,101 UAICYV 1.751.500 %2,65 0,05 HLGYO 1.359.415 %2,06 4,202

Kaynak: Forınvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay Maliyet BTCIM -14.980.582 %15,09 2,093 EKGYO -9.936.515 %10,01 19,593 SASA -6.191.253 %6,24 1,965 SVGYO -5.906.962 %5,95 3,762 AKBNK -4.907.638 %4,94 69,004

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