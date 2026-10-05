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Ak Yatırım'ın alım satım işlemleri belli oldu. Satışa geçen aracı kurumun elden çıkardığı hisseler belli oldu.

Borsa İstanbul’da 5 Ekim 2026 tarihinde AK Yatırım üzerinden gerçekleştirilen alım ve satım işlemleri belli oldu. TSİ 12.00 itibarıyla AK Yatırım’ın net hacmi -825 milyon 660 bin 185 seviyesinde gerçekleşti.

AK Yatırım’ın işlem dağılımında alım tarafında PXSPRV öne çıkarken, satış tarafında BTCIM ilk sırada yer aldı.

EN ÇOK ALINAN HİSSELER

TSİ 12.00 itibarıyla AK Yatırım üzerinden yapılan net alımlarda ilk sırada PXSPRV yer aldı. Bu hissede 7 milyon lot net alım gerçekleşirken, payı yüzde 10,59 oldu.

PXSPRV'nin ardından TSPOR 5 milyon 749 bin 525 lot, CANTE 3 milyon 185 bin 888 lot net alımla sıralandı. UAICYV ve HLGYO da en fazla alım yapılan diğer hisseler arasında yer aldı.

Hisse Net lot Pay Maliyet
PXSPRV 7.000.000 %10,59 0,03
TSPOR 5.749.525 %8,70 0,821
CANTE 3.185.888 %4,82 1,101
UAICYV 1.751.500 %2,65 0,05
HLGYO 1.359.415 %2,06 4,202

AK Yatırım’da satış baskısı! En çok satılan hisse BTCIM oldu, Görsel 1

Kaynak: Forınvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay Maliyet
BTCIM -14.980.582 %15,09 2,093
EKGYO -9.936.515 %10,01 19,593
SASA -6.191.253 %6,24 1,965
SVGYO -5.906.962 %5,95 3,762
AKBNK -4.907.638 %4,94 69,004

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir

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