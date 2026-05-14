Gece yarısı uygulanan zamla birlikte 14 Mayıs Perşembe gününde benzin grubunda fiyat artışı gerçekleşti. İşte güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları.

Küresel piyasalarda Brent petrolün dalgalı seyri ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketlilik, akaryakıt tabelalarına yeni bir zam olarak yansıdı.

Döviz kurundaki hareketlilik ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artışın ardından benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruşluk bir zam uygulandı.

Yeni fiyatlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte istasyonlardaki tabelalara yansıtıldı. Motorin ve LPG (otogaz) grubunda ise bugün için yeni bir fiyat değişikliği bildirilmedi.

14 Mayıs 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa)
Benzin: 64.95 TL
Motorin: 67.40 TL
LPG: 33.89 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

İstanbul (Anadolu)
Benzin: 64.80 TL
Motorin: 67.25 TL
LPG: 33.29 TL

Ankara
Benzin: 65.91 TL
Motorin: 68.51 TL
LPG: 33.87 TL

İzmir
Benzin: 66.19 TL
Motorin: 68.78 TL
LPG: 33.69 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 67.39
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 64.95
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 44.63
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 59.68
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 48.98
Gazyağı 77.49
Tüm Akaryakıt Fiyatları

FİYATLARI TETİKLEYEN FAKTÖRLER NELER?

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde üç temel unsur kritik rol oynamaya devam ediyor:

Dolar Kuru: Akaryakıt ürünleri dolar üzerinden ithal edildiği için kurdaki her yükseliş maliyetlere yansıyor.

• Brent Petrol: Küresel arz-talep dengesi Brent petrol varil fiyatlarını, dolayısıyla rafineri çıkış fiyatlarını belirliyor.

• Vergi Düzenlemeleri: Belirli periyotlarla güncellenen ÖTV ve KDV oranları nihai pompa fiyatını doğrudan etkiliyor.

Vatandaşlar ve lojistik sektörü temsilcileri, maliyet artışlarının ulaşımdan gıdaya kadar birçok kalemde zincirleme etki yaratmasından endişe ediyor.

Piyasa uzmanları, petrol fiyatlarındaki volatilite sürdüğü müddetçe akaryakıt fiyatlarındaki hareketliliğin devam edebileceğini öngörüyor.

