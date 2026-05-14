Küresel piyasalarda Brent petrolün dalgalı seyri ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketlilik, akaryakıt tabelalarına yeni bir zam olarak yansıdı.

Döviz kurundaki hareketlilik ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artışın ardından benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruşluk bir zam uygulandı.

Yeni fiyatlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte istasyonlardaki tabelalara yansıtıldı. Motorin ve LPG (otogaz) grubunda ise bugün için yeni bir fiyat değişikliği bildirilmedi.

14 Mayıs 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa)

Benzin: 64.95 TL

Motorin: 67.40 TL

LPG: 33.89 TL

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

İstanbul (Anadolu)

Benzin: 64.80 TL

Motorin: 67.25 TL

LPG: 33.29 TL

Ankara

Benzin: 65.91 TL

Motorin: 68.51 TL

LPG: 33.87 TL

İzmir

Benzin: 66.19 TL

Motorin: 68.78 TL

LPG: 33.69 TL

FİYATLARI TETİKLEYEN FAKTÖRLER NELER?

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde üç temel unsur kritik rol oynamaya devam ediyor:

• Dolar Kuru: Akaryakıt ürünleri dolar üzerinden ithal edildiği için kurdaki her yükseliş maliyetlere yansıyor.

• Brent Petrol: Küresel arz-talep dengesi Brent petrol varil fiyatlarını, dolayısıyla rafineri çıkış fiyatlarını belirliyor.

• Vergi Düzenlemeleri: Belirli periyotlarla güncellenen ÖTV ve KDV oranları nihai pompa fiyatını doğrudan etkiliyor.

Vatandaşlar ve lojistik sektörü temsilcileri, maliyet artışlarının ulaşımdan gıdaya kadar birçok kalemde zincirleme etki yaratmasından endişe ediyor.

Piyasa uzmanları, petrol fiyatlarındaki volatilite sürdüğü müddetçe akaryakıt fiyatlarındaki hareketliliğin devam edebileceğini öngörüyor.