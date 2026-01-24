Tarım ve gıda sanayisinin güçlü temsilcisi Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri, büyüme hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla rotasını borsaya kırdı. SPK’dan onay alan şirket, halka arzdan elde edeceği geliri üretim kapasitesini artırmak ve işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla kullanmayı planlıyor.

Arz Takvimi ve Fiyatlandırma

Akhan Un, pay başına 21,50 TL gibi cazip bir fiyatla yatırımcıların karşısına çıkıyor. Halka arz takviminin Netcad ile benzer şekilde ilerleyerek Ocak ayının son haftasında talep toplama sürecine girmesi bekleniyor. Tamamı sermaye artırımı yöntemiyle yapılacak olan arzda toplam 54.700.000 lot piyasaya sürülecek. Mevcut ortakların pay satışı yapmaması, yatırımcı güveni açısından önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

Kaç Lot Dağıtılması Bekleniyor?

Lot sayısının yüksekliği nedeniyle Akhan Un tarafında yatırımcılara düşecek pay miktarının daha fazla olması bekleniyor. Arza 2 milyon katılım olması durumunda kişi başı yaklaşık 27-28 lot (590 TL) dağıtılacağı öngörülüyor. Katılım sayısının 3 milyona yükselmesi durumunda ise yatırımcıların portföyüne yaklaşık 18-19 lot (400 TL) eklenmesi muhtemel görünüyor.