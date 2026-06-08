Kurum tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda Aksa Enerji hisseleri için "endeks üstü getiri" tavsiyesi verilirken, hisseye ilişkin hedef fiyat da güncellendi.

QNB INVEST'TEN 80,90 TL HEDEF FİYAT

QNB Invest, AKSEN hisseleri için hedef fiyatını 80,90 TL olarak belirledi. Kurum, hisse için tavsiyesini ise "endeks üstü getiri" olarak açıkladı.

PRİM POTANSİYELİ YÜZDE 2,01

Aksa Enerji hisseleri son kapanışta 79,30 TL seviyesinden işlem görürken, açıklanan hedef fiyat mevcut seviyeye göre yüzde 2,01 oranında prim potansiyeline işaret etti.

Hedef Fiyat Detayları

Aracı Kurum: QNB Invest

Hedef Fiyat: 80,90 TL

Son Fiyat: 79,30 TL

Tavsiye: Endeks Üstü Getiri

Prim Potansiyeli: %2,01

Açıklanma Tarihi: 8 Haziran 2026

AKSEN hisseleri yazım sırasında yüzde 0,88’lik düşüş ile 79.1 TL’den işlem gördü.

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