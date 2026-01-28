Geçen hafta pay başına 18,00 TL fiyatla halka arz edilen ve yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Üçay Mühendislik, ikincil piyasadaki güçlü seyrini sürdürüyor. 28 Ocak Çarşamba günü seans açılışıyla birlikte alıcılı bir tablo çizen hisseler, kısa sürede tavan fiyatına ulaştı.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

UCAYM TAVANA KİTLENDİ: 28,94 TL

Hisseler, seansın başlamasıyla birlikte %9,95 oranında değer kazanarak 28,94 TL seviyesinden tavana kitlendi. Halka arz fiyatı olan 18 TL baz alındığında, hisse senedi yatırımcısına kısa sürede yaklaşık %60 oranında getiri sağlamış oldu.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

ARACI KURUMLARIN ALIM YARIŞI

Tavan serisinin 5’inci gününde aracı kurumların alım yönlü iştahı dikkat çekti. Seans açılış verilerine göre alım tarafında zirvede yer alan kurumlar şunlar oldu:

Deniz Yatırım: 28,94 TL fiyattan 214 bin lot ile LIDER alıcı konumunda.

GEDIK Yatırım: 28,94 TL fiyattan 165 bin lot alım yaparak ikinci sırada yer aldı.

Bulls Yatırım: Aynı fiyattan 66,4 bin lot alım gerçekleştirdi.

Üçay Mühendislik (UCAYM) tavana devam dedi! Serisini 4'üncü güne taşıdı

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.