Altın fiyatları 2025 boyunca sergilediği güçlü yükselişin ardından 2026 yılına da yüksek seviyelerde girdi. Küresel piyasalarda rekor bölgelere yakın seyreden ons altın, son haftalarda zaman zaman yatay hareket etse de analistlere göre bu tablo, yükseliş trendinin sona erdiği anlamına gelmiyor.

Piyasa uzmanları, altındaki mevcut görünümü “rallinin dinlenme evresi” olarak tanımlıyor. Kısa vadede fiyatların dar bir bantta hareket etmesi, hatta sınırlı geri çekilmeler yaşanması olası görülse de, genel beklenti orta ve uzun vadede yükseliş eğiliminin korunacağı yönünde.

Kısa Vadede Yatay Seyir, Uzun Vadede Güçlü Trend

Analistlere göre altın, son aylarda yaşanan sert yükselişlerin ardından teknik olarak bir süre konsolidasyon sürecine girebilir. Bu süreçte fiyatların yeni bir yön tayini öncesinde mevcut seviyelerde dalgalanması bekleniyor.

Uzmanlar, bu tür dönemlerin çoğu zaman güçlü trendlerin doğal bir parçası olduğuna dikkat çekiyor. Daha önceki büyük altın rallilerinde de benzer şekilde “yataylaşma – sindirme – yeni yükseliş” döngülerinin yaşandığı hatırlatılıyor.

Bu nedenle mevcut durgunluk sinyalleri, birçok analist tarafından sağlıklı bir düzeltme süreci olarak yorumlanıyor.

12-16 Ocak 2026 haftasının kazandıran ve kaybettiren hisseleri

“Ralli Bitti” Görüşü Piyasada Zayıf

Piyasalarda şu an baskın olan görüş, altındaki ana yükseliş trendinin henüz sona ermediği yönünde. Analistler, küresel ölçekte altını destekleyen temel faktörlerin hâlâ güçlü olduğunu vurguluyor.

Öne çıkan başlıklar şöyle:

Küresel ekonomik belirsizliklerin devam etmesi

Jeopolitik risklerin yüksek seyri

Merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi

Reel faizlerin sınırlı kalması

Enflasyona karşı korunma talebinin canlı olması

Bu unsurlar, altının hem güvenli liman hem de uzun vadeli değer koruma aracı olarak öne çıkmasını sağlıyor.

Merkez Bankaları Talebi Canlı Tutuyor

Son yıllarda merkez bankalarının altın rezervlerini artırma eğilimi, piyasadaki en önemli destek unsurlarından biri olarak görülüyor. Birçok ülke, rezerv çeşitlendirmesi kapsamında altının payını yükseltirken, bu durum fiziksel talebi güçlü tutuyor.

Kilosu 900 bin liraya çıkan "kırmızı altın"da büyük tuzak: Sahtesi dolaşımda!

Uzmanlara göre bu alımlar, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından bağımsız şekilde altının ana trendini destekleyen yapısal bir unsur hâline gelmiş durumda.

Jeopolitik Riskler ve Küresel Belirsizlik Etkili

Orta Doğu, Asya ve Avrupa merkezli jeopolitik risklerin yanı sıra, küresel ticaret gerilimleri ve borç sorunları da yatırımcıların güvenli liman arayışını artırıyor. Bu ortamda altın, riskten kaçış dönemlerinde ilk başvurulan enstrümanlardan biri olmayı sürdürüyor.

Analistler, dünya genelinde risk algısı bu seviyelerde kaldığı sürece altına olan ilginin kolay kolay zayıflamayacağı görüşünde.