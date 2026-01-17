Altın fiyatları rekor bölgeye yakın seyrini sürdürürken, analistler kısa vadeli duraklamaların yükseliş trendini bozmadığını vurguluyor. Uzmanlara göre küresel belirsizlikler, merkez bankası alımları ve güvenli liman talebi altındaki rallinin henüz sona ermediğine işaret ediyor.
Altın fiyatları 2025 boyunca sergilediği güçlü yükselişin ardından 2026 yılına da yüksek seviyelerde girdi. Küresel piyasalarda rekor bölgelere yakın seyreden ons altın, son haftalarda zaman zaman yatay hareket etse de analistlere göre bu tablo, yükseliş trendinin sona erdiği anlamına gelmiyor.
Piyasa uzmanları, altındaki mevcut görünümü “rallinin dinlenme evresi” olarak tanımlıyor. Kısa vadede fiyatların dar bir bantta hareket etmesi, hatta sınırlı geri çekilmeler yaşanması olası görülse de, genel beklenti orta ve uzun vadede yükseliş eğiliminin korunacağı yönünde.
Kısa Vadede Yatay Seyir, Uzun Vadede Güçlü Trend
Analistlere göre altın, son aylarda yaşanan sert yükselişlerin ardından teknik olarak bir süre konsolidasyon sürecine girebilir. Bu süreçte fiyatların yeni bir yön tayini öncesinde mevcut seviyelerde dalgalanması bekleniyor.
Uzmanlar, bu tür dönemlerin çoğu zaman güçlü trendlerin doğal bir parçası olduğuna dikkat çekiyor. Daha önceki büyük altın rallilerinde de benzer şekilde “yataylaşma – sindirme – yeni yükseliş” döngülerinin yaşandığı hatırlatılıyor.
Bu nedenle mevcut durgunluk sinyalleri, birçok analist tarafından sağlıklı bir düzeltme süreci olarak yorumlanıyor.
“Ralli Bitti” Görüşü Piyasada Zayıf
Piyasalarda şu an baskın olan görüş, altındaki ana yükseliş trendinin henüz sona ermediği yönünde. Analistler, küresel ölçekte altını destekleyen temel faktörlerin hâlâ güçlü olduğunu vurguluyor.
Öne çıkan başlıklar şöyle:
Küresel ekonomik belirsizliklerin devam etmesi
Jeopolitik risklerin yüksek seyri
Merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi
Reel faizlerin sınırlı kalması
Enflasyona karşı korunma talebinin canlı olması
Bu unsurlar, altının hem güvenli liman hem de uzun vadeli değer koruma aracı olarak öne çıkmasını sağlıyor.
Merkez Bankaları Talebi Canlı Tutuyor
Son yıllarda merkez bankalarının altın rezervlerini artırma eğilimi, piyasadaki en önemli destek unsurlarından biri olarak görülüyor. Birçok ülke, rezerv çeşitlendirmesi kapsamında altının payını yükseltirken, bu durum fiziksel talebi güçlü tutuyor.
Uzmanlara göre bu alımlar, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından bağımsız şekilde altının ana trendini destekleyen yapısal bir unsur hâline gelmiş durumda.
Jeopolitik Riskler ve Küresel Belirsizlik Etkili
Orta Doğu, Asya ve Avrupa merkezli jeopolitik risklerin yanı sıra, küresel ticaret gerilimleri ve borç sorunları da yatırımcıların güvenli liman arayışını artırıyor. Bu ortamda altın, riskten kaçış dönemlerinde ilk başvurulan enstrümanlardan biri olmayı sürdürüyor.
Analistler, dünya genelinde risk algısı bu seviyelerde kaldığı sürece altına olan ilginin kolay kolay zayıflamayacağı görüşünde.