Borsa İstanbul’da yatırımcıların yakından takip ettiği bilanço sezonu başlıyor. BIST’te işlem gören şirketler, 2025 yılına ilişkin 12 aylık finansal sonuçlarını açıklamak için takvimlerini netleştirirken, sigorta, bankacılık, sanayi ve holding şirketlerinin bilançoları önümüzdeki haftalardan itibaren piyasaların odağında olacak. İlk bilanço 26 Ocak 2026 (Yarın) TURSG (Türkiye Sigorta) ile başlayacak. İşte tüm detaylar ve borsanın önemli şirketlerinin bilanço takvimi...
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2025 yılına ait 12 aylık finansal sonuçlarını açıklama dönemi pazartesi günü başlıyor. Şirketler, belirlenen takvim doğrultusunda bilançolarını yatırımcılarla paylaşacak.
OCAK AYI BİLANÇO TAKVİMİ! PAZARTESİ MARATON BAŞLIYOR
Buna göre sigorta ve sanayi tarafında ilk açıklamalar 26 Ocak itibarıyla gelecek.
TURSG (Türkiye Sigorta) 26 Ocak'ta, ANHYT (Anadolu Hayat Emeklilik) 27 Ocak'ta,
ANSGR (Anadolu Sigorta) 28 Ocak'ta, ARCLK (Arçelik) ise 30 Ocak'ta 12 aylık finansal sonuçlarını duyuracak.
BANKA BİLANÇOLARI ŞUBAT BAŞINDA
Bankacılık sektöründe bilanço takvimi şubat ayının ilk haftasında yoğunlaşıyor.
AKBNK (Akbank) 2 Şubat'ta, TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) 3 Şubat'ta,
GARAN (Garanti BBVA) 4 Şubat'ta, AKGRT (Aksigorta) ve YKBNK (Yapı ve Kredi Bankası) ise 5 Şubat'ta finansallarını açıklayacak.
SANAYİ VE HOLDİNG ŞİRKETLERİNDE YOĞUN TAKVİM
Sanayi ve holding tarafında bilanço açıklamaları şubat ayı boyunca devam edecek.
TUPRS (Tüpraş) 6 Şubat'ta, AYGAZ (Aygaz), ISCTR (Türkiye İş Bankası) ve FROTO (Ford Otosan) 9 Şubat'ta, KCHOL (Koç Holding) 11 Şubat'ta, ALBRK (Albaraka Türk Katılım Bankası) 13 Şubat'ta, TAVHL (TAV Havalimanları) 17 Şubat'ta, AKSA (Aksa Akrilik) 19 Şubat'ta bilançolarını kamuoyuna duyuracak.
ŞUBAT SONU VE MART BAŞI AÇIKLAMALARI
Şubat ayının sonuna doğru bilanço açıklamaları hız kesmeden sürecek.
RGYAS (Rönesans Gayrimenkul Yatırım) 25 Şubat'ta, AKMGY (Akmerkez GYO), DOAS (Doğuş Otomotiv) ve OZYSR (Özyaşar Tel ve Galvanizleme) 27 Şubat'ta finansal sonuçlarını paylaşacak.
Mart ayına girilirken; GLCVY (Gelecek Varlık Yönetimi) 2 Mart'ta, CCOLA (Coca-Cola İçecek) 3 Mart'ta, AEFES (Anadolu Efes), MGROS (Migros Ticaret) ve SAHOL (Sabancı Holding) 4 Mart'ta, PETKM (Petkim) 5 Mart'ta bilanço açıklayacak.
MART ORTASINA DOĞRU SON BİLANÇOLAR
ULKER (Ülker Bisküvi) 10 Mart'ta, BIMAS (BİM Birleşik Mağazalar), EKGYO (Emlak Konut GYO), KFEIN (Kafein Yazılım), KONTR (Kontrolmatik) ve QUAGR (Qua Granite) ise 11 Mart'ta 12 aylık finansal sonuçlarını duyuracak.
SON TARİHLER NETLEŞMİŞTİ
12 aylık finansal sonuçlar için son tarih, konsolide bilançolar açısından 11 Mart 2026,
konsolide olmayan bilançolar için ise 2 Mart 2026 olarak belirlenmişti.