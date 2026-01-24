Ak Yatırım raporunda, Aselsan’ın Türkiye’nin genişleyen savunma bütçesi ve artan ihracat ivmesinden en çok fayda sağlayan şirketlerden biri olduğu vurgulandı. Şirketin sadece Çelik Kubbe projesi kapsamında yıllık yaklaşık 3 milyar dolar tutarında sipariş alabileceği öngörülüyor.

Raporda öne çıkan sipariş tahminleri şu şekilde sıralandı:

2025 Beklentisi: 8,1 milyar dolar yeni sipariş ve 18 milyar dolar yıl sonu bakiye.

2026 Beklentisi: 9 milyar dolar yeni sipariş ile toplam bakiyenin 22 milyar dolara ulaşması.

Gelir Hedefi: 2026 yılında dolar bazlı gelirlerin 5 milyar dolar seviyesine yaklaşması bekleniyor.

KAPASİTE VE İHRACAT ODAKLI BÜYÜME

ASELSAN İçin Hedef Fiyatlar Belli Oldu! Aracı Kurumlar Ne Diyor?

Aselsan’ın 2024 yılında gerçekleştirdiği yüzde 40’lık kapasite artışı ve Oğulbey tesislerine yönelik planlanan 1,5 milyar dolarlık yatırımın orta vadeli büyümeyi destekleyeceği belirtildi. İhracatın ise NATO uyumu ve Avrupa’daki savunma harcamaları sayesinde büyümenin kalıcı bir ayağı haline geldiği ifade edildi.

HEDEF FİYAT YÜKSELDİ ANCAK PİYASANIN ALTINDA KALDI

Ak Yatırım, Aselsan için hedef fiyatını 148 TL’den 207 TL’ye yükseltmesine rağmen, hisse için "Endeks Altı Getiri" tavsiyesini sürdürdü. Belirlenen yeni hedef fiyatın, hissenin son işlem fiyatı olan 300,75 TL’nin yaklaşık %31,17 altında kalması raporun en dikkat çekici noktası oldu.

Aselsan (ASELS) Analiz Tablosu:

Aracı Kurum: Ak Yatırım

Hedef Fiyat: 207 TL

Son Fiyat: 300,75 TL

Tavsiye: Endeks Altı Getiri

Potansiyel Getiri: -%31,17

Rapor Tarihi: 23 Ocak 2026