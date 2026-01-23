Açık Açık’ın 31. bölümünde savunma sanayinin amiral gemisi ASELSAN için hazırlanan aracı kurum raporları detaylı şekilde ele alındı. Programda özellikle son dönemde küresel savunma harcamalarındaki artışın, ASELSAN’ın finansal görünümüne ve borsa performansına nasıl yansıdığı tartışıldı.

Uzman değerlendirmelerinde, ASELSAN’ın yalnızca Türkiye merkezli bir savunma şirketi olmaktan çıkıp, küresel savunma ekosisteminde daha görünür ve rekabetçi bir oyuncu haline geldiği vurgulandı.

Hedef Fiyatlar Yukarı Yönlü Güncellendi

Programda aktarılan raporlara göre bazı aracı kurumlar ASELSAN için hedef fiyatlarını yukarı çekti. Özellikle İş Yatırım’ın değerlendirmesinde; savunma sanayinde küresel yeniden fiyatlama süreci, çelik kubbe benzeri yüksek katma değerli projeler, ihracat sözleşmelerindeki artış, kapasite ve teknoloji yatırımları ön plana çıkarıldı.

Bu başlıklar çerçevesinde ASELSAN için hedef fiyatın 402 TL seviyesine yükseltildiği ifade edildi. Analist yorumlarında, şirketin hikâyesinin yalnızca geçmiş performansa değil, önümüzdeki dönemde oluşabilecek yeni sipariş akışına ve küresel jeopolitik gelişmelere dayandığı vurgulandı.

“Küresel Yeniden Fiyatlamanın En Güçlü Yerli Hikâyelerinden Biri”

Programda dikkat çeken ifadelerden biri de ASELSAN’ın, küresel savunma sanayinde yaşanan yeniden yapılanma ve bütçe artışlarından en fazla faydalanabilecek yerli şirketlerden biri olarak gösterilmesi oldu.

Aracı kurum değerlendirmelerinde ASELSAN için; “küresel savunma sanayindeki yeniden fiyatlamanın en güçlü yerli hikâyelerinden biri” tanımı öne çıktı.

ASELSAN’da Yükseliş Devam Eder mi?

Programda tartışılan temel konu, “Bu seviyelerden sonra ASELSAN alınır mı?” sorusu oldu. Analist yorumlarında, kısa vadeli dalgalanmaların normal olduğu ancak orta ve uzun vadede şirketin sipariş portföyü, ihracat kanalı ve stratejik projelerinin hisse açısından belirleyici olmaya devam edeceği görüşü paylaşıldı.

Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları kişisel risk profiline göre verilmelidir.