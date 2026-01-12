Küresel piyasalarda ons altın ve yurt içinde gram altın fiyatları rekor tazelerken, Borsa İstanbul’da işlem gören Darphane Altın Sertifikası (ALTIN.S1) yatırımcılarını şaşırtan bir düşüşe imza atıyor. Altın yükselirken sertifikanın değer kaybetmesi, "borsada altın paradoksu" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Piyasalarda "Prim Sönmesi" Şoku

Normal şartlarda gram altının 1/100’üne endeksli olması gereken ALTIN.S1, son dönemde fiziki altına erişim talebi nedeniyle spot fiyatın çok üzerine çıkmıştı. Uzmanlar, bugün yaşanan düşüşün temel nedenini "aşırı primin sönmesi" olarak açıklıyor.

Hafta başından bu yana gram altın %2 değer kazanırken, ALTIN.S1 fiyatlarındaki geri çekilme, yatırımcılar arasında "Sertifikada makas mı daralıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Fiziki Altın ile Aradaki Uçurum Kapanıyor

Borsa İstanbul verilerine göre, ALTIN.S1 geçtiğimiz aylarda spot gram altına kıyasla %40'lara varan bir primle (gerçek değerinden daha pahalı) işlem görüyordu. Ancak 2026’nın ilk çeyreğiyle birlikte piyasadaki likidite dengelerinin değişmesi ve yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle bu "köpük" erimeye başladı.

Analistlerin Görüşü:

"Yatırımcılar aylardır sertifikayı altının gerçek değerinden çok daha pahalıya alıp satıyordu. Şu an altın fiyatları yükselse bile, sertifikanın içindeki o 'fazla değer' (makas) hızla kapandığı için ekranlarda eksi fiyatlar görüyoruz. Bu, fiyatın rasyonele dönme çabasıdır."

Yatırımcı İçin Kritik Uyarı: "Makas Tuzağına Dikkat"

Finansal danışmanlar, ALTIN.S1 yatırımcılarının sadece altın grafiğine bakmasının yanıltıcı olabileceği konusunda uyarıyor. Sertifikanın spot altın fiyatına oranının takip edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, şu noktalara dikkat çekiyor:

Arz Artışı Beklentisi: Darphane’den gelebilecek yeni ihraç haberleri, piyasadaki sertifika miktarını artıracağı için primleri daha da aşağı çekebilir.

Arbitraj Hareketleri: Kurumsal yatırımcıların pahalı kalan sertifikadan çıkıp daha ucuz olan altın fonlarına (BYF) geçiş yapması satış baskısını artırıyor.

Dengelenme Süreci: Sertifika fiyatı, spot gram altın fiyatına yaklaşana kadar bu ters hareketler devam edebilir.

Bundan Sonra Ne Olacak?

Piyasa takipçileri, ALTIN.S1 fiyatının spot altın fiyatıyla dengelenene kadar bu tarz "ayrışmaların" devam edebileceğini öngörüyor. Eğer makas tamamen kapanırsa, sertifika yeniden altın fiyatıyla paralel hareket etmeye başlayacak. Ancak o güne kadar altın yükselirken sertifikanın yerinde sayması veya düşmesi şaşırtıcı olmayacak.