Yatırımcılar ve vatandaşlar, "güvenli liman" altına olan talebin yönünü yakından takip ediyor.

DİPLOMASİ RÜZGARI ENFLASYON KAYGISINI HAFİFLETTİ

Altın fiyatlarındaki yükselişin arkasında, İran ile ilgili devam eden gerilime dair diplomatik çözüm arayışlarının yeniden ivme kazanması yatıyor. Bu gelişme, enerji maliyetleri üzerinden tetiklenen küresel enflasyon kaygılarını bir miktar hafifletirken, ons altının güne 4.820 dolar seviyesinden başlamasına zemin hazırladı.

16 NİSAN 2026 (TSI 08.15 İTİBARIYLA) GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN

Alış: 11.131,07 TL

Satış: 11.376,05 TL

ONS ALTIN

Alış: 4.834,04 dolar

Satış: 4.834,67 dolar

GRAM ALTIN

Alış: 6.956,92 TL

Satış: 6.957,83 TL

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.