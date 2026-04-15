ONS altın TSI 04.15 itibarıyla 4871,39 dolara tırmanarak son dört haftanın zirvesini test etti. Yine aynı saatlerde gram altın 7006,9 TL’yi gördü.

Bu yükselişi devam ettiremeyen ons altın 4822,82 dolara kadar geriledi. Gram altın ise TSI 07.47 itibarıyla 6935 TL’den işlem gördü.

Güncel altın fiyaltarı:

ÇEYREK ALTIN

Alış: 11.094,97 TL

Satış: 11.339,08 TL

ONS ALTIN

Alış: 4.821,65 dolar

Satış: 4.822,25 dolar

GRAM ALTIN

Alış: 6.934,35 TL

Satış: 6.935,22 TL

