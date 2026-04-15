Ekonomist Hikmet Baydar, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek özellikle artan oynaklığa karşı önemli uyarılarda bulundu. Spekülatif hareketlere karşı yatırımcıları uyaran Baydar, altında dikkat edilmesi gereken seviyeyi açıkladı.

ALTINDA "TERS" HAREKET: 4650 SİNYALİ

Normal şartlarda jeopolitik risklerin altın fiyatlarını desteklemesi beklenirken, mevcut tabloda piyasanın aksi yönde hareket ettiğini belirten Baydar, altında geri çekilme sinyalleri verdi.

Altın fiyatlarında önceki kapanışların altında bir seyir izlendiğini belirten Baydar, fiyatların 4650 dolar seviyelerine doğru çekilebileceğine işaret etti.

KÜRESEL BÜYÜMEDE YAVAŞLAMA ENDİŞESİ

Orta Doğu’daki gerilimlerin dünya ekonomisi üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu ifade eden Baydar, küresel büyüme beklentilerinin aşağı yönlü revize edildiğini hatırlattı. Bank of America tarafından yapılan fon yöneticileri anketine de atıfta bulunan Baydar, piyasadaki risk iştahına dair şu verileri paylaştı:

Küresel büyüme beklentilerinde belirgin bir zayıflama görülüyor.

Yatırımcıların hisse senedi pozisyonlarında azalma eğilimi dikkat çekiyor.

YATIRIMCIYA "TEMKİNLİ OLUN" ÇAĞRISI

Jeopolitik risklerin kısa vadede net bir çözüme kavuşmasının zor göründüğünü belirten Baydar, yatırımcıları spekülatif hareketlere karşı uyardı. Mevcut görünümün yüksek belirsizlik içerdiğini vurgulayan ekonomist, sermayeyi korumak adına temkinli hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

