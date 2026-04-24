Altın fiyatları 24 Nisan 2026 Cuma sabahına düşüş grafiğiyle başladı. İşte haftanın son işlem gününde, piyasalardaki son durum ve güncel altın satış rakamları.

Altın hem küresel piyasalarda hem de iç piyasada yatırımcıların stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.

Haftalardır süren yükseliş rallisinin ardından altın piyasasında rüzgar tersine döndü.

Altında 4 haftalık yükseliş bitti 24 Nisan güncel altın fiyatları

ALTINDA 4 HAFTALIK YÜKSELİŞ TRENDİ KIRILDI

Küresel piyasalarda Ons altın, haftalık bazda yüzde 3,25’e varan bir değer kaybı yaşayarak son bir ayın en sert geri çekilmesini gerçekleştirdi.

Bu düşüş, iç piyasadaki gram ve ziynet altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı.

Analistler, bu geri çekilmeyi kâr satışları ve küresel ekonomik verilerin dolara olan talebi artırmasıyla ilişkilendiriyor.

Altında 4 haftalık yükseliş bitti 24 Nisan güncel altın fiyatları

24 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Güne düşüşle başlayan piyasalarda sabahın ilk saatlerinde altında oluşan tablo şu şekilde:

Ons altın satış fiyatı: 4.671 dolar
Gram altın satış fiyatı: 6.764 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 11.153 TL
Yarım altın satış fiyatı: 22.266 TL
Tam altın satış fiyatı: 44.623 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.396 TL
Gremse altın satış fiyatı: 111.900 TL

Altında 4 haftalık yükseliş bitti 24 Nisan güncel altın fiyatları

YATIRIMCIYI NELER BEKLİYOR?

Dört haftadır devam eden soluksuz yükselişin ardından gelen bu düzeltme hareketi, piyasada "yön aşağı mı döndü?" sorusunu akıllara getirdi.

Özellikle Ons altının 4.675 dolar seviyesinin altına sarkması, teknik açıdan yeni bir destek arayışının habercisi olarak yorumlanıyor.

Vatandaşlar ve kuyumcu esnafı, gün içindeki oynaklığın devam edebileceğini belirterek, alım-satım kararlarında güncel verilerin anlık takibinin kritik olduğunu vurguluyor.

Not: Veriler serbest piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Yatırım tavsiyesi değildir.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.814,86 6.815,69 % 0.54 15:31
Ons Altın / TL 211.445,01 211.527,84 % 0.31 15:46
Ons Altın / USD 4.696,92 4.697,56 % 0.09 15:46
Çeyrek Altın 10.903,78 11.143,65 % 0.54 15:31
Yarım Altın 21.739,41 22.287,29 % 0.54 15:31
Ziynet Altın 43.613,82 44.437,14 % 0.53 15:31
Cumhuriyet Altını 44.946,00 45.628,00 % -0.89 14:25
