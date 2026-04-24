Altın hem küresel piyasalarda hem de iç piyasada yatırımcıların stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.

Haftalardır süren yükseliş rallisinin ardından altın piyasasında rüzgar tersine döndü.

ALTINDA 4 HAFTALIK YÜKSELİŞ TRENDİ KIRILDI

Küresel piyasalarda Ons altın, haftalık bazda yüzde 3,25’e varan bir değer kaybı yaşayarak son bir ayın en sert geri çekilmesini gerçekleştirdi.

Bu düşüş, iç piyasadaki gram ve ziynet altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı.

Analistler, bu geri çekilmeyi kâr satışları ve küresel ekonomik verilerin dolara olan talebi artırmasıyla ilişkilendiriyor.

24 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Güne düşüşle başlayan piyasalarda sabahın ilk saatlerinde altında oluşan tablo şu şekilde:

Ons altın satış fiyatı: 4.671 dolar

Gram altın satış fiyatı: 6.764 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 11.153 TL

Yarım altın satış fiyatı: 22.266 TL

Tam altın satış fiyatı: 44.623 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.396 TL

Gremse altın satış fiyatı: 111.900 TL

YATIRIMCIYI NELER BEKLİYOR?

Dört haftadır devam eden soluksuz yükselişin ardından gelen bu düzeltme hareketi, piyasada "yön aşağı mı döndü?" sorusunu akıllara getirdi.

Özellikle Ons altının 4.675 dolar seviyesinin altına sarkması, teknik açıdan yeni bir destek arayışının habercisi olarak yorumlanıyor.

Vatandaşlar ve kuyumcu esnafı, gün içindeki oynaklığın devam edebileceğini belirterek, alım-satım kararlarında güncel verilerin anlık takibinin kritik olduğunu vurguluyor.

Not: Veriler serbest piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Yatırım tavsiyesi değildir.