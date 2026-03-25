İşte perşembeyi cumaya bağlayan gece yarısı (26 Mart'ı 27 Mart'a bağlayan gece) pompa fiyatlarına yansıyacak dev indirimlerin detayları:

MOTORİNDE TARİHİ DÜŞÜŞ: LİTRE BAŞINA 6,74 TL

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, uluslararası piyasalardaki normalleşme eğilimiyle birlikte motorin grubunda tam 6 lira 74 kuruşluk (6,74 TL) dev bir indirim bekleniyor. Maliye'nin bu indirim sürecinde ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) tahsilatı yapması öngörülmediği için, bu tarihi düşüşün tamamı doğrudan vatandaşın ödeyeceği pompa fiyatlarına yansıyacak.

BENZİNDE ÖTV AYARI: NET İNDİRİM 95 KURUŞ

Benzin tarafında da uluslararası fiyatlar düşüş yönlü seyretse de Eşel Mobil sistemi devrede kalmaya devam ediyor. Hesaplanan indirimin büyük bir kısmı, devletin daha önce feragat ettiği ÖTV’nin yerine konulması için kesilecek. Bu nedenle, cuma gecesi itibarıyla benzin litre fiyatlarına yansıyacak net indirim tutarı 95 kuruş olarak öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI (25 MART 2026)

İndirim öncesinde büyükşehirlerdeki mevcut fiyatlar şu şekilde seyrediyor:

İstanbul Güncel Fiyatlar:

Benzin: 63,41 TL/L

Motorin: 75,12 TL/L

LPG (Otogaz): 30,37 TL/L

Ankara Güncel Fiyatlar:

Benzin: 64,44 TL/L

Motorin: 76,25 TL/L

LPG (Otogaz): 30,92 TL/L

İzmir Güncel Fiyatlar:

Benzin: 64,95 TL/L

Motorin: 76,78 TL/L

LPG (Otogaz): 30,65 TL/L

Kaynak: Ekonomim