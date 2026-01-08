Piyasaların heyecanla beklediği "2026 Yılı Strateji Raporu'nu "yayınlandı. "Umut Veren Senaryolar" başlığıyla paylaşılan raporda, BİST100 endeksi için 15.800 puan seviyesi HEDEF gösterilirken, özellikle bazı hisselerde %60 ve üzeri getiri potansiyeline dikkat çekildi.

Zirve Adayları: %60 Getiri Potansiyeli Sunan Hisseler

Raporda, 2026 yılında model portföyün en güçlü performans sergilemesi beklenen hisseleri şu şekilde sıralandı:

TCELL (Turkcell): %65,3 potansiyel getiri ve 163,80 TL hedef fiyatla listenin başında yer alıyor. 5G ihalesinde en çok frekans alan şirket olması ve kullanıcı başı gelir (ARPU) büyümesi ana katalizörler olarak gösterildi.

THYAO (Türk Hava Yolları): %60,1 potansiyel getiri ve 462,00 TL hedef fiyatla dikkat çekiyor. Güçlü kapasite artış planları ve petrol fiyatlarındaki düşüş beklentisi THY için olumlu öngörüleri destekliyor.

MGROS (Migros) & ISGYO (İş GYO): Sırasıyla %57,3 ve %56,8 getiri potansiyeliyle %60 sınırına yaklaşan diğer önemli şirketler oldu.

2026 Model Portföyü ve Hedef Fiyatlar

Kurum, 2025 yılında finansal performansı en az etkilenen ve dirayetli kalan şirketleri seçerken şu tabloyu oluşturdu:

2026 Makro Görünüm: Enflasyon Düşüyor, Faizler İniyor

Raporun temel senaryosuna göre Türkiye ekonomisinde dezenflasyon süreci kalıcı hale gelecek:

Enflasyon: 2025 yıl sonunda %30,8 olan enflasyonun 2026 sonunda %22'ye gerilemesi bekleniyor.

Faiz Oranları: TCMB politika faizinde kademeli indirimlerin süreceği ve yıl sonunda faizlerin %28 seviyesine kadar ineceği tahmin ediliyor.

Büyüme: Milli gelirin 2026'da %3,7 oranında büyüyeceği öngörülüyor.

Kur Tahmini: 2026 yıl sonu için USD/TRY tahmini 50,19, EUR/TRY tahmini ise 60,65 olarak açıklandı.

Varlık Dağılımı Önerisi

İnfo Yatırım, bu makro tablo altında yatırımcılara portföylerinde %45 oranında Yurt İçi Hisse Senedi ağırlığı önermektedir. Portföyün geri kalanının %25 TL varlıklar, %15 yurt dışı hisse, %10 kıymetli madenler ve %5 döviz şeklinde dağıtılması rasyonel bir strateji olarak değerlendiriliyor.