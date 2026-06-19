Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC) hisseleri için yeni hedef fiyat raporu yayımlandı. Ahlatcı Yatırım, şirket için hedef fiyatını korurken yatırım tavsiyesinde aşağı yönlü revizyona gitti.

Aracı kurumun açıkladığı hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altında kalırken, tavsiyenin "al"dan "tut"a çekilmesi dikkat çekti.

AHLATCI YATIRIM'DAN SELEC DEĞERLENDİRMESİ

19 Haziran 2026 tarihinde yayımlanan rapora göre Ahlatcı Yatırım, Selçuk Ecza Deposu için hedef fiyatını 131,54 TL olarak sürdürdü.

Ancak kurum, daha önce "al" olan tavsiyesini "tut" seviyesine düşürdü.

Açıklanan veriler şu şekilde:

Aracı kurum: Ahlatcı Yatırım

Hedef fiyat: 131,54 TL

Son fiyat: 170,60 TL

Tavsiye: Tut

Rapor tarihi: 19 Haziran 2026

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SELEC hissesi saat 11.30 itibarıyla yüzde 4,14 yükselişle 170,90 TL seviyesinde seyrediyor.

HEDEF FİYAT MEVCUT SEVİYENİN ALTINDA KALDI

Ahlatcı Yatırım'ın açıkladığı 131,54 TL'lik hedef fiyat, hissenin 170,60 TL seviyesindeki son kapanış fiyatının altında bulunuyor.

Bu durum, kurumun mevcut fiyat seviyelerinde hissede yukarı yönlü potansiyelin sınırlı olduğunu değerlendirdiğine işaret ediyor.

HEDEF FİYAT VE TAVSİYE NEDEN ÖNEMLİ?

Aracı kurum raporları, yatırımcıların şirketlere yönelik beklentilerini ve piyasa algısını anlaması açısından yakından takip ediliyor. Özellikle hedef fiyatın mevcut piyasa fiyatının altında veya üstünde olması, yatırımcıların dikkat ettiği göstergeler arasında yer alıyor.

Ancak hedef fiyatların yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığı ve farklı kurumların aynı hisse için farklı beklentiler açıklayabileceği unutulmamalı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.