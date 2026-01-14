Borsa İstanbul’a geçtiğimiz hafta hızlı bir giriş yapan Arf Bio Yenilenebilir Enerji (ARFYE), haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcılarını şaşırtan sert bir geri çekilme yaşadı. 5 Ocak tarihinde işlem görmeye başlayan ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken hisse, yeni güne satıcılı bir seyirle başladı.
Dünkü kapanışını 37,90 TL seviyesinden gerçekleştiren ARFYE payları, bu sabah açılışla birlikte yüzde 8’den fazla değer kaybederek 36,06 TL seviyesine kadar geriledi.
Ancak ilerleyen saatlerde gelen alımlarla kayıplarının bir kısmını telafi etmeye çalıştı. TSI 10.50 itibarıyla hisse, yüzde 3,22’lik düşüşle 36,70 TL bandında dengelenme çabasında görüldü.
BOFA DESTEĞİ VE TAVAN SERİSİNİN ARDINDAN İLK KAYIPLAR
Hisseler, dün güne yüzde 3,89 primle başlamış ve küresel yatırım devlerinden Bank of America'nın (BofA) alım desteğiyle yönünü yukarı çevirmişti.
İşlem görmeye başladığı 5’inci günde ilk kez tavan bozan ARFYE, bugünkü volatiliteye rağmen haftalık bazda hala yüzde 41,51 gibi güçlü bir prim oranını korumaya devam ediyor.