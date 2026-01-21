Türkiye savunma sanayisinin lokomotif şirketlerinden ASELSAN (ASELS), 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptı. Hissede yaşanan yükselişle birlikte, yılın ilk haftalarında aracı kurumlar tarafından açıklanan hedef fiyatların önemli bölümü şimdiden fiyatlanmış durumda.

Özellikle ocak ayı içinde yayımlanan raporlar, hem potansiyelin korunduğunu hem de bazı hedeflerin neredeyse bire bir gerçekleştiğini gösteriyor.

Apple, Nvidia, Amazon, Google hisseleri neden düşüyor? Alım fırsatı mı?

ASELSAN için açıklanan güncel hedef fiyatlar

QNB Yatırım

12.01.2026 tarihli raporda ASELS için 350 TL hedef fiyat paylaşıldı. Hisse, mevcut fiyat seviyesiyle bu hedefin büyük kısmını şimdiden fiyatlamış durumda.

Ahlatcı Yatırım

Aynı tarihli analizde 336 TL hedef fiyat açıklayan Ahlatcı, ASELS için öngördüğü seviyenin fiilen gerçekleştiğini gösterdi. Bu durum, hissedeki yükseliş trendinin kurum beklentilerini kısa sürede yakaladığını ortaya koyuyor.

İş Yatırım

20.01.2026 tarihli raporunda ASELS için 402 TL hedef fiyat belirleyen İş Yatırım ise hissede yukarı yönlü alanın halen korunduğuna dikkat çekti.

Hedefler neden hızlı gerçekleşti?

Analist raporlarında öne çıkan başlıklar genel olarak şu noktalar etrafında toplanıyor:

Savunma sanayinde artan yurt içi ve yurt dışı sipariş akışı

Döviz bazlı gelir yapısının bilançoya olumlu yansıması

Yüksek bakiye sipariş portföyü

Savunma, radar, elektronik harp ve ihracat projelerinde ivme

2026 beklentilerinin güçlü kalması

Yeni hedefler gündeme gelebilir

Bazı kurum hedeflerinin fiilen yakalanmış olması, önümüzdeki dönemde yeni revizyonların ve daha yukarı hedeflerin masaya gelme ihtimalini artırıyor. Özellikle bilanço dönemi ve olası yeni sözleşme haberleri, ASELS için fiyatlamada belirleyici olacak başlıklar arasında görülüyor.