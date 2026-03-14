Hissedeki fiyat düşüşüne rağmen, alıcı tarafında kurumsal ve yabancı ilginin yoğunluğu dikkat çekti. İlk 5 kurumun net alımı 6,9 milyon lot olurken, satıcı tarafında 5,4 milyon lotluk bir hacim oluştu; bu da haftayı +1.470.988 lot net alım farkıyla kapattığını gösteriyor.

ALICILAR: BOFA TAHTAYI SIRTLADI

Hissede en dikkat çeken alıcı, toplam alımların %67,05’ini tek başına gerçekleştiren yabancı aracı kurum oldu:

Bank of America (BofA): 5.412.637 lot (Maliyet: 328,43 TL)

Tacirler Yatırım: 558.917 lot (Maliyet: 328,19 TL)

Yatırım Finansman: 367.112 lot (Maliyet: 329,36 TL)

Meksa Yatırım: 289.986 lot

Bulls Yatırım: 285.246 lot

SATICILAR: AK YATIRIM VE HSBC BAŞI ÇEKTİ

Satış tarafında ise yerli kurumsal satışlar ve bazı yabancı çıkışları görüldü:

Ak Yatırım: -2.188.711 lot (Payı %27,11)

HSBC: -1.051.160 lot (Payı %13,02)

TEB Yatırım: -895.100 lot

İş Yatırım: -712.904 lot

TERA Yatırım: -595.035 lot

Haftalık tabloda Bank of America’nın (BofA) 328,43 TL maliyetle yaptığı yüklü alımlar, hissenin 322,25 TL'lik kapanış fiyatına göre şu an için maliyetin altında kaldığını gösteriyor. Satışların daha çok yerli kurumlar ve HSBC üzerinden gelmesi, hissede bir el değişimi yaşandığına işaret ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.