Astor Enerji, Ankara/Sincan’daki mevcut ve yeni üretim tesislerine yönelik gerçekleştirilen kapsamlı saha ziyaretinin ardından yatırımcıların odağına girdi. Yapılan incelemelerde, yeni fabrikanın fiziki olarak büyük ölçüde tamamlandığı, yalnızca elektrik bağlantısı ve nihai testlerin beklendiği aktarıldı. Yönetimin 2026’nın ilk çeyreğinde devreye almayı planladığı tesis için kapasite kullanım oranının başlangıçta %60 seviyelerinde olacağı, ancak güçlü talep ortamı nedeniyle bu oranın beklenenden çok daha hızlı biçimde %90’a yaklaşabileceği değerlendiriliyor.

Araştırma ekibinin modellemesine göre şirketin 2026 yılı cirosu 1,097 milyar dolar, FAVÖK marjı ise %28 seviyesinde öngörülüyor. Yeni tesisin 228 bin metrekarelik toplam alanı içinde 150 bin metrekarelik üretim sahasına ek olarak yaklaşık 80 bin metrekarelik yeni yatırım alanının bulunması, şirketin orta-uzun vadeli genişleme potansiyelini destekleyen önemli unsurlar arasında gösteriliyor.

Dikey entegrasyon hamlesi: Bakır üretimi şirket içine alınıyor

Ziyarette öne çıkan başlıklardan biri, trafolarda kritik öneme sahip bakır bileşenlerin artık yeni fabrika bünyesinde üretilecek olması oldu. Bu adımın, maliyet yapısını iyileştirmesi, kalite kontrolünü güçlendirmesi ve hurda oranlarını düşürmesi bekleniyor. Araştırma notlarında bu dönüşümün marjlara doğrudan pozitif katkı sağlayacağı vurgulanıyor.

Sipariş defteri dolu, teslimat avantajı belirgin

Şirket yönetimiyle yapılan toplantıda, 2026 yılı sipariş defterinin büyük ölçüde dolu olduğu ve mevcut kapasitenin backlog’u yaklaşık bir yıl içinde eritebilecek düzeyde bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Global ölçekte Siemens ve Hitachi gibi devlerin teslimat sürelerinin 2028 sonrasına sarktığı bir dönemde, Astor’un siparişleri 12–14 ay içinde teslim edebilmesi ve rakiplerine kıyasla %10–15 fiyat avantajı sunabilmesi, şirketi ayrıştıran temel faktörler arasında yer aldı. Bu çerçevede Astor’un şimdiden 2027 yılına yönelik sipariş alabilecek konumda olduğu ifade ediliyor.

ABD pazarı yeni büyüme ekseni

Şirketin ABD pazarına yönelik stratejisi de hissedeki beklentileri güçlendiren başlıklardan biri oldu. Yönetimin ABD’de yüksek maliyetli bir satın alma yerine montaj hattı yatırımı seçeneğini değerlendirdiği, bu pazarın Avrupa’ya kıyasla yaklaşık iki kat daha kârlı olması nedeniyle önceliklendirildiği aktarılıyor. ABD elektrik altyapısının ortalama yaşının 38’e ulaşması, veri merkezlerinin hızla artması ve enerji talebindeki yükseliş, Astor’un ihracat odaklı büyüme hikâyesini destekleyen unsurlar olarak öne çıkıyor.

Operasyonel verimlilik ve kapasite artışı

Yeni fabrikada vinç sayısının artırılması, 15 metre uzunluğa sahip yeni fırınların devreye alınması ve 5S metodolojisinin tasarım aşamasından itibaren uygulanması, üretim akışını hızlandırmaya ve özellikle ABD pazarının talep ettiği ürün standartlarını karşılamaya yönelik kritik yatırımlar olarak değerlendiriliyor. Sahada görülen sevkiyata hazır yüksek miktardaki tamamlanmış ürünler ise talep tarafındaki canlılığın somut göstergesi olarak not edildi.

HEDEF fiyat ve genel değerlendirme

Yapılan saha ziyareti ve toplantı notlarının, 1 Aralık 2025 tarihli 217,45 TL hedef fiyatlı Astor Enerji raporunu desteklediği ve mevcut projeksiyonlarla uyumlu olduğu ifade ediliyor. Yeni tesisin devreye girmesiyle birlikte kapasite artışı, dikey entegrasyon, güçlü sipariş görünümü ve yüksek kârlı pazarlara yönelim; Astor hisselerinde görülen yükselişin temel nedenleri olarak öne çıkıyor.