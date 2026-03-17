Borsa İstanbul’da yabancı hareketliliği hız kesmiyor. Bank of America (BofA), gün içinde yaklaşık 27,2 milyar TL’lik toplam hacim oluştururken, net tarafta 1,4 milyar TL satış yönünde pozisyon aldı. Bankanın en yoğun işlem yaptığı hisseler bankacılık ve sanayi tarafında toplandı.

Bankacılık Hisseleri Öne Çıktı

BofA’nın gün içi işlemlerinde en dikkat çeken hisselerden biri GARAN oldu. Hissede 385,4 milyon TL alışa karşılık 208,1 milyon TL satış gerçekleşirken, toplam hacim 593,5 milyon TL’ye ulaştı. Net dağılımda pozitif görünüm dikkat çekti.

AKBNK tarafında ise 842,5 milyon TL alış ve 670,2 milyon TL satış ile toplam 1,5 milyar TL’lik hacim oluştu. Bankacılık endeksindeki yüksek işlem hacmi, yabancı ilgisinin sürdüğüne işaret etti.

Sanayi ve Savunma Hisselerinde İşlem Yoğunluğu

Savunma sanayinin güçlü şirketlerinden ASELS’te 558,8 milyon TL alışa karşılık 423,7 milyon TL satış gerçekleşti. Toplam hacim 982,5 milyon TL seviyesine yaklaştı.

Petrokimya tarafında PETKM’de 238,3 milyon TL alış ve 135,3 milyon TL satış dikkat çekerken, demir-çelik tarafında KRDMD’de 178,7 milyon TL alışa karşılık 77 milyon TL satış gerçekleşti.

Orta Ölçekli Hisselerde Net Alım

Listeye giren hisseler arasında MANAS da yer aldı. Hissede 113,6 milyon TL alış ve 31,5 milyon TL satış ile dikkat çeken bir net alım tarafı oluştu.

Net Görünüm: Satış Tarafı Ağır Bastı

Gün sonunda Bank of America’nın toplam işlemlerinde yaklaşık 1,4 milyar TL net satış tarafında kaldığı görülüyor. Yabancı kurumların gün içi dağılımı, özellikle bankacılık ve sanayi hisselerinde yön tayini açısından yakından takip ediliyor.

Not: Veriler gün içi aracı kurum dağılım ekranlarından derlenmiştir. Yatırım tavsiyesi değildir.