Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu’nun Türkiye’de en yüksek tutarlı yatırım yaptığı hisseler belli oldu. Savunma, bankacılık, enerji ve perakende sektörlerinin öne çıktığı listede ASELSAN zirvede yer alırken; BİM, Akbank, Koç Holding ve Tüpraş gibi Borsa İstanbul’un dev şirketleri de fonun en büyük pozisyonları arasında yer aldı.
Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu (Government Pension Fund Global), Türkiye portföyünde en yüksek ağırlığa sahip hisseleri güncelledi. Açıklanan verilere göre fonun Türkiye’deki en büyük yatırımı savunma sanayii devi ASELSAN’da bulunuyor.
Fonun Türkiye’deki pozisyon büyüklükleri Norveç kronu (NOK) bazında dikkat çekerken, bankacılık, enerji, perakende ve sanayi şirketlerinin öne çıktığı görülüyor.
Zirvede ASELSAN Var
Fonun Türkiye’de en yüksek yatırım yaptığı şirket:
ASELSAN – 1,43 milyar NOK
Savunma sanayii ve yüksek teknoloji üretimiyle öne çıkan şirket, fonun Türkiye portföyünde ilk sırada yer aldı.
ASELSAN’ı şu şirketler takip etti:
BİM – 1,21 milyar NOK
Akbank – 1,18 milyar NOK
Koç Holding – 1,14 milyar NOK
Tüpraş – 925 milyon NOK
Bankacılık ve Enerji Ağırlığı Dikkat Çekiyor
Fonun Türkiye yatırımlarında özellikle finans ve enerji sektörünün öne çıktığı görülüyor.
Bankacılık tarafında:
Garanti BBVA – 825 milyon NOK
Yapı Kredi – 714 milyon NOK
Enerji tarafında ise Koç Holding ve Tüpraş yatırımları dikkat çekiyor.
Havacılık, Telekom ve Sağlık da Listede
Fonun yatırım yaptığı diğer büyük şirketler ise şöyle:
Türk Hava Yolları – 669 milyon NOK
TAV Havalimanları – 622 milyon NOK
Turkcell – 613 milyon NOK
Coca-Cola İçecek – 591 milyon NOK
MLP Sağlık – 589 milyon NOK
Ford Otosan – 508 milyon NOK
Özellikle MLP Sağlık’ta %3,46’lık sahiplik oranı, fonun sağlık sektöründe görece daha yüksek bir ağırlık aldığını gösteriyor.
Türkiye’ye Güven Mesajı mı?
Norveç Varlık Fonu’nun Türkiye portföy dağılımına bakıldığında;
Büyük ölçekli, bilanço gücü yüksek şirketler tercih ediliyor
Döviz geliri olan firmalar öne çıkıyor
Bankacılık ve enerji sektörleri portföyün ana omurgasını oluşturuyor
Dünyanın en büyük fonlarından birinin Türkiye’de bu ölçeklerde pozisyon alması, küresel yatırımcıların Türk şirketlerine olan ilgisinin sürdüğüne işaret ediyor.