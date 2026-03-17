Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu (Government Pension Fund Global), Türkiye portföyünde en yüksek ağırlığa sahip hisseleri güncelledi. Açıklanan verilere göre fonun Türkiye’deki en büyük yatırımı savunma sanayii devi ASELSAN’da bulunuyor.

Fonun Türkiye’deki pozisyon büyüklükleri Norveç kronu (NOK) bazında dikkat çekerken, bankacılık, enerji, perakende ve sanayi şirketlerinin öne çıktığı görülüyor.

Zirvede ASELSAN Var

Fonun Türkiye’de en yüksek yatırım yaptığı şirket:

ASELSAN – 1,43 milyar NOK

Savunma sanayii ve yüksek teknoloji üretimiyle öne çıkan şirket, fonun Türkiye portföyünde ilk sırada yer aldı.

ASELSAN’ı şu şirketler takip etti:

BİM – 1,21 milyar NOK

Akbank – 1,18 milyar NOK

Koç Holding – 1,14 milyar NOK

Tüpraş – 925 milyon NOK

Bankacılık ve Enerji Ağırlığı Dikkat Çekiyor

Fonun Türkiye yatırımlarında özellikle finans ve enerji sektörünün öne çıktığı görülüyor.

Bankacılık tarafında:



Garanti BBVA – 825 milyon NOK

Yapı Kredi – 714 milyon NOK

Enerji tarafında ise Koç Holding ve Tüpraş yatırımları dikkat çekiyor.

Havacılık, Telekom ve Sağlık da Listede

Fonun yatırım yaptığı diğer büyük şirketler ise şöyle:

Türk Hava Yolları – 669 milyon NOK

TAV Havalimanları – 622 milyon NOK

Turkcell – 613 milyon NOK

Coca-Cola İçecek – 591 milyon NOK

MLP Sağlık – 589 milyon NOK

Ford Otosan – 508 milyon NOK

Özellikle MLP Sağlık’ta %3,46’lık sahiplik oranı, fonun sağlık sektöründe görece daha yüksek bir ağırlık aldığını gösteriyor.

Türkiye’ye Güven Mesajı mı?

Norveç Varlık Fonu’nun Türkiye portföy dağılımına bakıldığında;

Büyük ölçekli, bilanço gücü yüksek şirketler tercih ediliyor

Döviz geliri olan firmalar öne çıkıyor

Bankacılık ve enerji sektörleri portföyün ana omurgasını oluşturuyor

Dünyanın en büyük fonlarından birinin Türkiye’de bu ölçeklerde pozisyon alması, küresel yatırımcıların Türk şirketlerine olan ilgisinin sürdüğüne işaret ediyor.