Borsa İstanbul’un önde gelen sanayi şirketlerinden Tofaş, 2025 hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtım kararını açıkladı. Şirket, pay başına brüt 20 TL, net 17 TL nakit temettü dağıtılacağını duyurdu. Temettü kararı yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, ödeme takvimi de netleşti.

Hak Kullanım Tarihi Açıklandı

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre temettü için hak kullanım tarihi 23 Mart 2026 olarak belirlendi. Buna göre, söz konusu tarihte hisseyi portföyünde bulunduran yatırımcılar temettü alma hakkına sahip olacak. Nakit temettü ödemelerinin ise hak kullanım tarihini takip eden iki iş günü içerisinde yatırımcı hesaplarına geçmesi bekleniyor.

Temettü Verimi Dikkat Çekti

Hisse fiyatına bağlı olarak hesaplanan temettü verimi, yatırımcıların getiri beklentisi açısından önem taşıyor. Tofaş’ın açıkladığı net 17 TL’lik temettü, mevcut fiyat seviyelerine göre güçlü bir nakit akışı anlamına geliyor. Özellikle düzenli temettü ödeyen şirketleri tercih eden uzun vadeli yatırımcılar için kararın pozitif bir gelişme olduğu değerlendiriliyor.

Güçlü Kârlılık Temettüyü Destekledi

2025 yılı finansal performansının ardından alınan temettü kararı, şirketin operasyonel kârlılığını sürdürdüğüne işaret ediyor. Otomotiv sektöründe iç pazar ve ihracat tarafındaki dengeli yapı, kâr dağıtım politikasının devam etmesini sağladı.

Tofaş, geçmiş yıllarda da düzenli temettü ödemesiyle öne çıkan şirketler arasında yer alırken, bu yılki dağıtım tutarı yatırımcıların gündeminde üst sıralara yerleşti.