Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 220 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 65 bin lira, en yüksek 7 milyon 457 bin 224 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 artışla 7 milyon 220 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 172 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 25 milyar 943 milyon 783 bin 317,53 lira, işlem miktarı ise 3 bin 631,82 kilogram oldu.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 7.114,82 7.115,66 % 0.09 20:26
Ons Altın / TL 221.004,95 221.103,81 % -0.02 20:41
Ons Altın / USD 5.001,35 5.001,97 % -0.08 20:41
Çeyrek Altın 11.383,71 11.634,10 % 0.08 20:26
Yarım Altın 22.696,28 23.268,21 % 0.09 20:26
Ziynet Altın 45.534,85 46.394,10 % 0.09 20:26
Cumhuriyet Altını 48.062,00 48.778,00 % 0.83 16:45
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 26 milyar 996 milyon 441 bin 459,36 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Kaynak: AA
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERBorsa İstanbul günü yükselişle tamamladıBorsa İstanbul günü yükselişle tamamladı
PARTNERO ilimizde taksi ücretlerine zam geldi! İndi-bindi 200 TL olduO ilimizde taksi ücretlerine zam geldi! İndi-bindi 200 TL oldu