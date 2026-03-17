Borsa İstanbul’da işlem gören Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD), yatırımcıların yakından takip ettiği temettü kararını açıkladı. Şirket, pay başına brüt 3,72 TL nakit temettü dağıtacağını duyurdu. Açıklama sonrası “NETCD temettü ne zaman?”, “Netcad temettü verimi kaç?” gibi aramalar hız kazandı.

NETCD Temettü 2026 Ne Zaman Yatacak?

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasına göre 2025 yılı kârından nakit temettü dağıtımı yapılacak. Yatırımcıların en çok merak ettiği konu ise temettü ödeme tarihi ve hak kullanım günü. Dağıtım takviminin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Temettü almak isteyen yatırımcıların, hak kullanım tarihinden bir gün önce hisseyi portföylerinde bulundurmaları gerekiyor.

Netcad Yazılım Temettü Verimi Kaç?

NETCD’nin açıkladığı 3,72 TL brüt temettü, mevcut hisse fiyatına göre hesaplandığında dikkat çekici bir temettü verimine işaret ediyor. Özellikle yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde nakit temettü ödemeleri yatırımcı açısından önemli bir kriter olarak görülüyor.

“NETCD temettü verimi yüzde kaç?” sorusu da yatırımcı forumlarında en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi.

NETCD Hisse Yorumu ve Temettü Sonrası Beklenti

Temettü açıklamaları genellikle kısa vadede hisse üzerinde fiyat hareketliliği yaratabiliyor. Temettü sonrası teorik fiyat düzeltmesi görülse de, güçlü bilanço ve sürdürülebilir kârlılık uzun vadeli yatırımcı için belirleyici olmaya devam ediyor.

“NETCD hisse yorumu”, “NETCD HEDEF fiyat”, “Netcad bilanço analizi” gibi aramalar da temettü kararı sonrası artış gösterdi.

NETCD KAP Açıklaması Detayları

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde, dağıtımın nakit olarak gerçekleştirileceği belirtilirken, kesin ödeme tarihinin ayrıca duyurulacağı ifade edildi. Şirketin düzenli temettü politikası yatırımcı güvenini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.