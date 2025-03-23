Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), önümüzdeki 10 yıl içinde başta yapay zeka, yarı iletken, enerji ve üretim olmak üzere çeşitli sektörlerde ABD’ye toplam 1,4 trilyon dolarlık yatırım yapmayı taahhüt etti. Yatırım kararı, ABD Başkanı Donald Trump ile BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayid Al Nahyan’ın 18 Mart’ta Oval Ofis’te gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklandı.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, “BAE, ABD ekonomisine yönelik bu büyük yatırım çerçevesini gururla taahhüt ediyor” denildi.

Yatırım çerçevesi kapsamında, Abu Dabi merkezli MGX'in yanı sıra BlackRock, Microsoft, Global Infrastructure Partners (GIP), NVIDIA ve xAI gibi büyük şirketler, ABD’de yapay zeka çalışmalarını desteklemek amacıyla yeni nesil veri merkezi ve enerji altyapısı projeleri için Yapay Zeka Altyapı Ortaklığı'na (AIP) davet edildi. Bu ortaklık kapsamında 100 milyar dolara kadar yatırımın hayata geçirilmesi planlanıyor.

Öte yandan, BAE yatırım fonu ADQ da ABD’li ortağı Energy Capital Partners ile birlikte, enerji altyapısı ve veri merkezlerine yatırım yapmak üzere 25 milyar dolarlık yeni bir girişim duyurdu.

Ayrıca bazı BAE şirketleri, Texas’ta bulunan Next Decade LNG ihracat tesisine yatırım yaparak ABD’nin doğal gaz üretimi ve ihracatını desteklemeyi taahhüt etti. Taraflar ayrıca, stratejik öneme sahip madenlerin tedarikini güvence altına almak amacıyla madencilik alanında ortaklık kurma konusunda da mutabakata vardı.

(CNBC-E)

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