Salep orkidesi, doğal ortamdan izinsiz toplanması yasak olan bitkiler arasında yer alıyor. Kontrolsüz toplama nedeniyle nesli tehlike altına giren bitki için yıllardır sıkı denetimler uygulanıyor. Yetkililer, doğadan salep sökmenin ciddi para cezalarıyla karşılığı olduğunu hatırlatıyor.

Bahçede, izinle üretiliyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde üretici Ender Yenel, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan aldığı izinle salep orkidesini bahçede yetiştiriyor. Yaklaşık 1.700 metrekarelik alanda, 17 farklı salep türüne ait 400 bine yakın fide ve yumru toprakla buluşturuldu.

Bilimsel destekle yetiştiriliyor

Üretim süreci, üniversitelerden akademisyenlerin desteğiyle yürütülüyor. Salep orkidesinin hassas yapısı nedeniyle ekimden hasada kadar tüm aşamalar kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor. Bu yöntemle hem doğa korunuyor hem de sürdürülebilir üretim sağlanıyor.

Kilosu altınla yarışıyor

Gıda, içecek ve ilaç sektörlerinde yoğun talep gören salep, yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor. Sınırlı üretim ve artan talep nedeniyle ürünün kilosu zaman zaman altın fiyatlarıyla yarışıyor. Bu nedenle salep, üreticiler arasında “BEYAZ altın” olarak anılıyor.

Üreten kazanıyor

Yetkililer, salep üretiminin ancak izinli ve kontrollü alanlarda yapılabileceğini vurgularken, doğru yöntemlerle üretim yapan çiftçilerin yüksek katma değer elde ettiğini belirtiyor. Bahçede yetiştirilen salep, hem doğayı koruyor hem de üreticisine ciddi kazanç sağlıyor.