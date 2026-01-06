Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partilerin grup toplantılarıyla birlikte siyasi gündem hareketlendi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplantıda yaptığı konuşmada hem iç hem de dış gelişmelere ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

"HEDEFİMİZ SÜPER GÜÇ TÜRKİYE"

Bahçeli, yeni yüzyılın güçlü bir Türkiye vizyonu taşıdığını belirterek, “Yeni yüzyıl süper güçle taçlanmış bir Türkiye’ye gebedir. Süper güç Türkiye’yi inşa etmek zorundayız. Bu süreç sancılı olabilir ancak yürüyerek yükseleceğiz” ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye hedefinin adım adım hayata geçtiğini söyleyen Bahçeli, süper güç Türkiye’nin engellenmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

MADURO ÇIKIŞI: "DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE İNSAN KAÇIRILDI"

Konuşmasında Venezuela’da yaşanan gelişmelere de değinen Bahçeli, küresel emperyalizmi sert sözlerle eleştirdi. Yaşananları bir "İnsan kaçırma vakası" olarak nitelendiren Bahçeli, "Beyaz perdede izlediğimiz Karayip Korsanları filmi, resmen dünyanın gözü önünde sahnelendi" dedi.

Nicolas Maduro'ya yönelik girişimi lanetlediğini ifade eden Bahçeli, Maduro'nun hataları olsa dahi bunun silahlı ve zor yoluyla başka bir ülkenin yetki alanında değerlendirilemeyeceğini belirtti. Bu konunun muhatabının Venezuela halkı olduğunu söyledi.

"VENEZUELA ÖRNEĞİ İLK DEĞİL"

Bahçeli, Venezuela'da yaşananların istisna olmadığını vurgulayarak, benzer girişimlerin geçmişte de görüldüğünü dile getirdi. Bir devlet başkanının, başkentte gece yarısı eşiyle birlikte güç kullanılarak yatağından alınmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Bahçeli, bunun sineye çekilecek bir durum olmadığını söyledi.

"15 TEMMUZ’LA BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKİCİ"

Maduro'nun iktidardan uzaklaştırılmasına yönelik girişimin tanıdık bir tablo sunduğunu belirten Bahçeli, yaşananların 15 Temmuz süreciyle benzerlik taşıdığına dikkat çekti.