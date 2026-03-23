Uygun gelir bildirmeyen mükelleflere, tebligatta bulunarak görüşmeye çağıracak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya yönelik sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak. Bakan Şimşek X hesabından konuya yönelik açıklamada bulundu.
Vergide adaleti güçlendirmek için yüksek gelir elde etmesine rağmen doğru beyanda bulunmayanlara yönelik incelemelerimiz sürüyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 23, 2026
Tüm mükelleflerimizi yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmeye davet ediyoruz.
Bakan Şimşek, “Vergide adaleti güçlendirmek için yüksek gelir elde etmesine rağmen doğru beyanda bulunmayanlara yönelik incelemelerimiz sürüyor. Tüm mükelleflerimizi yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmeye davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.