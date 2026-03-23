Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak. Bakan Şimşek X hesabından konuya yönelik açıklamada bulundu.

Vergide adaleti güçlendirmek için yüksek gelir elde etmesine rağmen doğru beyanda bulunmayanlara yönelik incelemelerimiz sürüyor.



Tüm mükelleflerimizi yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmeye davet ediyoruz. https://t.co/fDfdVGJ53t — Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 23, 2026

