Bank of America (BofA), 2026’ya yönelik emtia ve küresel varlık dağılımı raporunda altın ve gümüşte yükseliş beklentisini korurken, bu sürecin hisse piyasalarında da önemli bir sektör rotasyonunu tetikleyebileceğine dikkat çekti. Bankaya göre değerli metallerde devam eden güçlü görünüm, yatırımcı davranışını yalnızca emtiada değil, borsada da “defansif ve emtia bağlantılı” şirketlere doğru kaydırabilir.

Altın ve gümüş rallisi sürüyor, mesaj borsaya da uzanıyor

BofA raporunda altın için 2026 yılında ons başına 5.000 dolar seviyelerine işaret edilirken, gümüşte de arz açığı ve sanayi talebi nedeniyle yukarı yönlü potansiyelin korunduğu vurgulandı. Banka, bu görünümün sadece emtia fiyatlarını değil, küresel fon akımlarını ve portföy dağılımını da etkileyeceğini belirtti.

Raporda öne çıkan temel mesajlardan biri şu oldu:

👉 “Altın ve gümüş güvenli liman rolünü güçlendirirken, bu eğilim borsalarda da belirli sektör ve şirketlerde fiyatlamayı öne çıkarabilir.”

BIST100 için ne anlama geliyor?

Küresel ölçekte güvenli liman ve emtia teması güçlenirken, Borsa İstanbul açısından da benzer bir ayrışma potansiyeli konuşuluyor. Uzmanlara göre bu tür dönemlerde BIST100’de genellikle üç ana grup öne çıkıyor:

1) Defansif ve jeopolitik duyarlılığı yüksek şirketler

Jeopolitik risk, savunma ve kamu bağlantılı projeler öne çıktığında, bu alandaki şirketler yabancı ve yerli fonların radarına daha sık girebiliyor.

2) Enerji, petrokimya ve sanayi hisseleri

Emtia fiyatlarındaki hareketlilik, enerji ve sanayi tarafında hem maliyet hem de gelir kanallarını etkilediği için bu gruptaki hisselerde dönemsel ilgi artışı görülüyor.

3) Bankacılık ve büyük likit hisseler

Altın ve döviz talebinin arttığı dönemlerde, faiz ve enflasyon beklentileriyle birlikte bankacılık hisseleri de portföy rotasyonunun merkezine yerleşebiliyor.

“Sıra borsada olabilir” vurgusu

Piyasa çevreleri, Bank of America’nın raporunu yalnızca “altın yükselecek” şeklinde değil, “sermaye artık sadece emtiada değil, hisse tarafında da yeni adresler arayacak” mesajı olarak okuyor. Bu çerçevede BIST100’de özellikle:

savunma ve stratejik sanayi, enerji ve petrokimya, metal ve ağır sanayi, bankacılık ve büyük ölçekli şirketler önümüzdeki dönemde daha yakından izlenecek gruplar arasında gösteriliyor.

Bank of America’nın 2026 görünümü, altın ve gümüşte güçlü seyrin sürebileceğine işaret ederken, asıl dikkat çeken nokta bu eğilimin borsalarda da sektörel ve tematik bir fiyatlama süreci başlatabileceği yönündeki vurgu oldu. Bu nedenle piyasalarda artık yalnızca “altın ne olur?” sorusu değil, “borsada sıra hangi şirketlere geliyor?” sorusu da daha yüksek sesle sorulmaya başlanmış durumda.