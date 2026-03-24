24 Mart 2026 tarihinde yapılan resmi açıklamaya göre; Bank of America Corporation’ın yüzde 100 kontrolüne sahip olduğu iştiraki Merrill Lynch International ve Bank of America, National Association aracılığıyla SASA paylarında devasa bir işlem hacmi gerçekleşti.

19 Mart 2026 tarihli işlemlerin dökümü şu şekilde:

• İşlem Fiyat Aralığı: 2.42 – 2.43 TL

• Toplam Alış: 52.336.213 Nominal

• Toplam Satış: 325.036.727 Nominal

• Net Değişim: 272.700.514 adet pay satıldı.

BOFA’NIN SASA’DAKİ GÜNCEL PAYI NE OLDU?

Gerçekleşen bu yoğun satış trafiğinin ardından Bank of America'nın SASA sermayesindeki dolaylı sahiplik oranı da güncellendi. 19 Mart itibarıyla kurumun şirketteki payları ve oy hakları oranı yüzde 4,428 seviyesine geriledi.

Yatırımcılar arasında "piyasa yapıcı" rolüyle bilinen BofA'nın, bir gün önceki alımlarının ardından gelen bu yüklü çıkışı, kısa vadeli kar realizasyonu veya portföy dengeleme stratejisi olarak yorumlanıyor.

